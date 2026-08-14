Alarma s-a dat după miezul nopții, aproape de Șoseaua Chitilei, când oamenii din zonă au fost treziți de zgomotul unor explozii puternice. Flăcările imense și fumul gros s-au văzut de la kilometri distanță. Locuitorii au primit mesaje RO-Alert.

Locatar: „M-am trezit din somn speriată. Am închis repede geamurile că se simțea mirosul foarte rău. Ne-a fost teamă să nu se extindă, am auzit bubuituri, trosnesc în continuu cauciucurile.”

Femeie: „Flăcările s-au extins foarte mult. A fost și o explozie foarte puternică. M-am uitat pe geam, dintr-o dată am auzit explozia și am ieșit. Foarte mult fum.”

Locatar: „Am auzit mai multe bubuituri. Știam că sunt niște depozite de mașini. Din mai multe surse am aflat că ar fi ars un depozit de cauciucuri”.

Pompierii s-au deplasat la fața locului cu 20 de autospeciale de stingere și au intervenit ore în șir pentru a stinge focul.

Coresponednt Pro TV: „Strada Marginei dar și străzile adiacente sunt pline de pompieri dar și de mașini de poliție. În acest moment flacările ard cu putere iar pompierii se chinuie de mai bine de o oră și jumătate să stingă vălvătaia”.

500 de metri pătrați s-au făcut scrum.

Locotenent Eduard Ștefan, ISU B-IF: „Dublă întrebuințare. Un aspect ce a impus dificultate în gestionarea intervenției a fost atât accesul către hală, ce s-a realizat pe străzi înguste cu mașini parcate dar și hala în V, având pe 2 laturi cale ferată. În interior au ars materiale de cauciuc, materiale de plastic”.

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită. Cauza incendiului nu e deocamdată cunoscută.