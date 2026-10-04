Incendiu puternic în Dâmbovița. Ard deșeuri și vegetație uscată pe 1.000 de metri pătrați. A fost trimis mesaj RO-Alert

Potrivit ISU Dâmboviţa, pompierii au fost solicitaţi să intervină, duminică după-amiază, pentru stingerea unui incendiu produs în localitatea Bălteni, acolo fiind trimise trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă.

Autorităţile au emis mesaj RO-Alert pentru avertizarea populaţiei, din cauza degajărilor mari de fum.

„Incendiul se manifestă la deşeuri menajere, mase plastice şi vegetaţie uscată, fiind afectată pe o suprafaţă de aproximativ 1.000 de metri pătraţi. Se acţionează pentru localizarea şi lichidarea incendiului”, au arătat reprezentanţii ISU.

Având în vedere degajările de fum, pentru avertizarea populaţiei din zonă a fost transmis un mesaj prin sistemul RO-Alert.