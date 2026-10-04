Incendiu puternic în Dâmbovița. Ard deșeuri și vegetație uscată pe 1.000 de metri pătrați. A fost trimis mesaj RO-Alert

Știri Actuale
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Incendiu isu dambovita 2
ISU DB

Pompierii intervin, duminică după-amiază, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o suprafaţă de 1.000 de metri pătraţi pe care se află deşeuri menajere, mase plastice şi vegetaţie uscată, în localitatea Bălteni, judeţul Dâmboviţa.

autor
Lorena Mihăilă

Autorităţile au emis mesaj RO-Alert pentru avertizarea populaţiei, din cauza degajărilor mari de fum.

Potrivit ISU Dâmboviţa, pompierii au fost solicitaţi să intervină, duminică după-amiază, pentru stingerea unui incendiu produs în localitatea Bălteni, acolo fiind trimise trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă.

„Incendiul se manifestă la deşeuri menajere, mase plastice şi vegetaţie uscată, fiind afectată pe o suprafaţă de aproximativ 1.000 de metri pătraţi. Se acţionează pentru localizarea şi lichidarea incendiului”, au arătat reprezentanţii ISU.

Având în vedere degajările de fum, pentru avertizarea populaţiei din zonă a fost transmis un mesaj prin sistemul RO-Alert.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: isu, incendiu, dambovita, ro-alert,

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