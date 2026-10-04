Incendiu puternic în Dâmbovița. Ard deșeuri și vegetație uscată pe 1.000 de metri pătrați. A fost trimis mesaj RO-Alert

Autorităţile au emis mesaj RO-Alert pentru avertizarea populaţiei, din cauza degajărilor mari de fum.
Potrivit ISU Dâmboviţa, pompierii au fost solicitaţi să intervină, duminică după-amiază, pentru stingerea unui incendiu produs în localitatea Bălteni, acolo fiind trimise trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă.
„Incendiul se manifestă la deşeuri menajere, mase plastice şi vegetaţie uscată, fiind afectată pe o suprafaţă de aproximativ 1.000 de metri pătraţi. Se acţionează pentru localizarea şi lichidarea incendiului”, au arătat reprezentanţii ISU.
Având în vedere degajările de fum, pentru avertizarea populaţiei din zonă a fost transmis un mesaj prin sistemul RO-Alert.
Sursa:
StirilePROTV
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