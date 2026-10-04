„Mesajul creează o stare artificială de urgenţă, susţinând că, în cazul întârzierii plăţii, vor fi aplicate penalităţi. Pentru verificarea şi achitarea presupusei amenzi, utilizatorul este îndemnat să acceseze un link fraudulos inclus în SMS", se arată într-o postare pe Facebook a DNSC, scrie Agerpres.

Specialiştii în securitate cibernetică atrag atenţia că mesajul provine de la un număr necunoscut, iar link-ul transmis nu direcţionează către domeniul oficial TPARK.

De asemenea, pagina accesată imită identitatea vizuală TPARK, folosind logo-ul şi elemente grafice similare celor legitime pentru a câştiga încrederea utilizatorului.

În plus, utilizatorului i se solicită introducerea numărului de înmatriculare al autovehiculului, sub pretextul verificării amenzii de parcare, fiind ulterior direcţionat către procesul fraudulos de plată.

Formulări precum „sumă neachitată", „penalităţi" sau necesitatea unei plăţi rapide sunt folosite pentru a determina victima să acţioneze fără să verifice autenticitatea mesajului, avertizează reprezentanţii DNSC.

Recomandări pentru utilizatori

Aceştia fac o serie de recomandări utilizatorilor:

nu accesaţi link-uri primite prin SMS pentru plata unor presupuse amenzi sau datorii;

verificaţi cu atenţie domeniul site-ului înainte de a introduce date personale, date despre autovehicul sau informaţii bancare;

accesaţi serviciile TPARK numai prin canalele oficiale, introducând manual adresa platformei în browser sau utilizând aplicaţia oficială;

nu introduceţi datele cardului pe pagini accesate din mesaje nesolicitate.

Dacă „victimele" au furnizat deja date bancare pe un astfel de site, trebuie să contacteze imediat banca pentru blocarea instrumentului de plată şi verificarea eventualelor tranzacţii neautorizate.