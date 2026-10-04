Totuși, este important să știi când beneficiază fasolea de bicarbonat, pentru că uneori, acesta poate strica preparatul, în loc să îl ajute.

De ce se adaugă bicarbonat de sodiu în apa în care fierbe fasolea

Adăugarea unei cantități mici de bicarbonat de sodiu în fasole, în timpul înmuierii sau al fierberii, poate contribui la reducerea unora dintre compușii responsabili de apariția gazelor intestinale.

Bicarbonatul crește pH-ul apei în care fasolea este înmuiată sau fiartă, creând un mediu mai alcalin care poate ajuta la descompunerea unor carbohidrați greu de digerat înainte ca aceștia să ajungă în sistemul digestiv.

În plus, bicarbonatul poate înmuia și învelișul exterior al boabelor, contribuind la descompunerea unora dintre barierele care fac fasolea mai greu de digerat.

Totuși, educerea zaharurilor din fasole care provoacă gaze nu este același lucru cu demonstrarea faptului că oamenii vor avea mai puține gaze după ce o consumă. Cercetătorii au nevoie de mai multe dovezi pentru a stabili dacă aceste modificări duc în mod constant la reducerea gazelor intestinale în condiții reale.

Fasole fără balonare. Cum ajută bicarbonatul

Atunci când adaugi bicarbonat de sodiu într-o oală cu apă clocotită și fasole, creezi un mediu alcalin care reacționează cu pectina din pereții celulari, descompunând-o în fragmente mai mici. Pe măsură ce apa pătrunde prin pereții celulari slăbiți, este absorbită mai repede de boabe, făcându-le mai fragede și reducând timpul de gătire.

Dacă fasolea nu se gătește în timpul recomandat în mod obișnuit, este posibil ca apa folosită să fie prea dură. Ionii de calciu și magneziu din apa dură pot întări pereții celulari, ceea ce face mai dificilă absorbția apei de către boabe.

„Bicarbonatul de sodiu nu poate fi folosit singur ca soluție completă pentru prevenirea problemelor digestive, iar cantitățile mari pot afecta gustul, textura și valoarea nutritivă a fasolei”, explică Johannah Katz, dietetician autorizat, conform verywellhealth.

Pentru persoanele care sunt deosebit de sensibile la fasole, alte metode de preparare pot avea beneficii suplimentare. Înmuierea temeinică a boabelor uscate și schimbarea apei de mai multe ori poate ajuta la eliminarea unei părți din oligozaharidele care ajung în apă în timpul înmuierii.

De asemenea, este recomandată introducerea treptată a fasolei în alimentație dacă nu o consumi în mod regulat. În timp, microbiomul intestinal se poate adapta la aportul crescut de fibre, ceea ce poate duce la reducerea disconfortului digestiv.

Prea mult bicarbonat de sodiu poate fi, de asemenea, periculos pentru unele persoane. „În cantități excesive, bicarbonatul de sodiu poate provoca probleme grave, precum alcaloză metabolică și dezechilibre electrolitice”, a declarat Johannah Katz

„Aș fi deosebit de atentă în cazul persoanelor care urmează o dietă cu restricție de sodiu sau care au hipertensiune arterială, boli renale, insuficiență cardiacă ori alte afecțiuni în cazul cărora aportul de sodiu este important.”

Când și de ce poate bicarbonatul să distrugă gustul și nutrienții mâncării

Bicarbonatul de sodiu este recunoscut în general ca fiind sigur pentru utilizarea în alimente, iar în cantitățile obișnuite folosite la gătit, de regulă, mai puțin de o linguriță pentru o rețetă, nu provoacă efecte adverse în cazul majorității oamenilor.

În schimb, consumat în exces, bicarbonatul de sodiu poate provoca gaze, balonare, crampe abdominale și greață, iar în cazurile severe de supraconsum poate duce la alcaloză metabolică – o afecțiune în care sângele devine prea alcalin.

Diferența importantă este între cantitățile mici folosite în prepararea alimentelor, care sunt considerate sigure, și consumul unor doze mari de bicarbonat ca metodă de automedicație, care poate fi periculos.

Persoanele cu hipertensiune arterială, boli renale sau afecțiuni cardiace, precum și cele care urmează tratamente medicamentoase prescrise, ar trebui să consulte un medic înainte de a consuma bicarbonat de sodiu în alte scopuri decât utilizarea obișnuită în alimentație.

Momentul exact în care trebuie adăugat bicarbonatul pentru rezultate perfecte

Pentru a reduce efectele fasolei care provoacă gaze, poți adăuga puțin bicarbonat de sodiu în timpul preparării. Bicarbonatul ajută la descompunerea unora dintre zaharurile naturale din fasole care favorizează formarea gazelor.

Pentru a reduce formarea gazelor cu ajutorul bicarbonatului de sodiu, adaugă o linguriță de bicarbonat la aproximativ 3,8 litri de apă. Pune fasolea uscată în apă și adu totul la fierbere. Oprește apoi focul și lasă fasolea la înmuiat cel puțin patru ore. O poți lăsa peste noapte, dacă urmează să o folosești a doua zi. Un timp mai lung de înmuiere nu afectează fasolea. Scurge apa, clătește boabele, apoi clătește-le din nou.

După acest proces, poți folosi fasolea în rețeta ta preferată.