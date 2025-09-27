Incendiu puternic în Bistrița-Năsăud. Trei case au fost mistuite de flăcări, zeci de persoane au fost evacuate

27-09-2025 | 08:31
Incendiu BN
S-a dat alarma într-o localitate din Bistrița-Năsăud unde flăcări puternice au cuprins trei case. Mai bine de 20 de oameni se aflau în locuințe la momentul izbucnirii incendiului care a ajuns să distrugă o suprafață de 400 de metri pătrați.

Ioan Vrâncean

Vâlvătaia a pornit de la acoperișul uneia dintre case și a cuprins rapid întreaga locuință. Apoi s-a extins către alte două.

Cei aflați în interior, inclusiv copii și oameni în vârstă, au reușit să iasă la timp și să evite o tragedie. Copleșită de amploarea incendiului, o persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Pompierii au reușit să stingă focul, dar casele nu mai pot fi locuite.

Primăria localității le-a pus la dispoziție păgubiților un spațiu în care să se poată adăposti.

