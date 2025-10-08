De ce ar fi dat foc casei femeia din Dâmbovița. A murit în incendiu, alături de fiul ei de 5 ani

Tragedie într-o comună din Dâmbovița. Un băiețel de 5 ani a murit împreună cu mama lui, după ce femeia ar fi provocat intenționat, potrivit pompierilor, un incendiu în locuință.

Supărată din cauza unor datorii, ea ar fi anunțat că vrea să își pună capăt zilelor, spun anchetatorii.

Scenele șocante s-au petrecut la 5 dimineața, în comuna Pietrari. Mama femeii, aflată și ea în casă, a cerut ajutorul vecinilor, care au sunat la 112.

Iasmina Georgiana Danalache, purtător de cuvânt IPJ Dâmbovița: „Polițiștii au fost sesizați de faptul că o femeie de 43 de ani s-a încuiat într-o cameră, împreună cu fiul său, în vârstă de 5 ani, și a afirmat că se sinucide.”

Mai multe echipaje au plecat spre casa femeii.

Radu Popescu, purtătorul de cuvânt al ISU Dâmbovița: „Incendiul se manifesta în interiorul unei camere. Pompierii au pătruns în locuință, unde au fost găsite două persoane în stare de inconștiență.”

Localnic: „Mie îmi vine să plâng pentru ăla micu, e rău, rău. Am auzit că au trecut sirenele, dar nici nu ne gândeam, am zis că e un accident.”

Localnică: „Sunt mama a 3 copii, e tragic. Groaznic.”

Anchetatorii încearcă să lămurească motivele gestului cumplit. Potrivit informațiilor culese până în acest moment, femeia se îndatorase pentru a cumpăra o mașină și era foarte supărată.

Constantin Toader, viceprimar comuna Pietrari: „Marți a fost la Primărie, nu dădea de bănuit. Era o femeie grijulie cu copilul.”

Soțul a aflat cumplita veste în Germania, acolo unde lucrează.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













