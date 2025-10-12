Mănăstirea unde a fost canonizat ”Influencerul Lui Dumnezeu”, primul sfânt milenial, a fost distrusă de un incendiu

12-10-2025 | 17:32
manastirea bernaga
X/ Local Team

Un incendiu violent a distrus sâmbătă mănăstirea istorică Bernaga, în nordul Italiei, ducând la evacuarea a 22 de călugăriţe, au anunţat duminică pompierii italieni. Aici a fost canonizat recent ”Influencerul Lui Dumnezeu”, primul sfânt milenial.

 

Cristian Anton

Această clădire din secolul al XVII-lea era locul în care Carlo Acutis, adolescentul italian care luna trecută a fost canonizat devenind primul sfânt milenial, a primit prima comuniune, relatează Le Figaro.

Carlo Acutis a fost canonizat la 7 septembrie 2025 de Papa Leon al XIV-lea.

Prima împărtăşanie, care are loc de obicei între 7 şi 11 ani, este considerată o etapă importantă pentru copiii din Biserica Catolică.

Mănăstirea Bernaga a fost fondată în 1628

Incendiul a izbucnit sâmbătă şi a distrus întreaga clădire, potrivit imaginilor publicate de pompieri pe platforma X.

Călugăriţele au fost evacuate fără să fie rănite, dar numeroase opere de artă şi obiecte de nepreţuit ar fi fost distruse de flăcări, potrivit presei italiene.

Mănăstirea din La Valletta Brianza, de lângă Milano, a fost fondată în 1628. Marco Panzeri, primarul din La Valletta Brianza, a deplâns în faţa jurnaliştilor „o catastrofă, pagube imense şi incalculabile”.

Incendiul ar fi fost cauzat de un scurtcircuit, a adăugat el.

Primul „sfânt 2.0” la Vatican. Un adolescent, decedat în 2006, pasionat de internet, a fost canonizat

Sursa: News.ro

Etichete: incendiu, italia, influencer, manastire, distrugere, canonizare,

