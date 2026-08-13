Cei șapte călători aflați în tren au fost coborâți în siguranță, iar vagonul afectat a fost îndepărtat de restul garniturii. Primele constatări indică drept posibilă cauză a incendiului un rest de țigară aprinsă.

„Astăzi, 13 august 2026, la ora 16:51, a fost semnalat un incendiu în zona grupului sanitar al ultimului vagon din compunerea trenului Regio 2030, operat de CFR Călători, aflat în stația Ilteu, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Timișoara”, a transmis CFR Infrastructură Timișoara.

Serviciul de pompieri a fost solicitat pentru intervenție, iar la ora 16:53 linia de contact a fost scoasă de sub tensiune, pentru desfășurarea operațiunilor în condiții de siguranță.

Potrivit sursei citate, nu au fost înregistrate victime. Călătorii au fost coborâți în siguranță, iar vagonul afectat a fost detașat de restul trenului.

„Personalul feroviar și echipele de intervenție acționează pentru gestionarea situației și efectuarea verificărilor necesare. Informațiile privind evoluția intervenției și eventualul impact asupra circulației feroviare vor fi comunicate după confirmarea acestora”, a precizat CFR Infrastructură Timișoara.

Potrivit informațiilor transmise ulterior de CFR Călători, trenul Regio 2030 circula pe relația Arad – Simeria și era compus dintr-o locomotivă electrică și două vagoane. În stația Ilteu, în zona cabinei WC a ultimului vagon din tren, s-a produs o emanație de fum, urmată de un incendiu.

Personalul CFR Călători a asigurat îndrumarea și coborârea în siguranță a călătorilor aflați în vagonul în cauză și a intervenit, în același timp, cu stingătoarele din dotarea trenului, fără a putea lichida incendiul.

Vagonul a fost decuplat de la tren, locomotiva și primul vagon fiind distanțate. La fața locului s-au deplasat pompierii, alertați de personalul trenului, pentru localizarea și stingerea incendiului.

Din primele constatări, având în vedere că incendiul s-a produs în zona cabinei WC, situată în partea opusă tabloului electric, există ipoteza unei cauze externe, respectiv un rest de țigară aprinsă.

Toți cei șapte călători aflați în tren sunt în siguranță și nu au fost în pericol, fiind îndrumați de personalul trenului încă de la apariția emanației de fum.

Circulația a fost întreruptă pentru a permite intervenția pompierilor, aceasta urmând să înceapă după întreruperea tensiunii și efectuarea celorlalte manevre specifice de către personalul CFR SA. Prezența pompierilor la fața locului a fost semnalată la ora 17:15.