"În cadrul întâlnirii de azi, 13 august 2026, cu administraţia CNCF "CFR" SA, reprezentanţilor organizaţiilor sindicale li s-a comunicat clar că, dacă nu este aprobat Contractul de activitate şi performanţă 2026-2030, compania nu va putea asigura plata salariilor. Problema nu este creată de salariaţi şi nici de activitatea acestora. Este rezultatul unui blocaj administrativ între instituţiile statului", se menţionează în comunicatul Federaţiei Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane.

Conform sursei citate, Ministerul Justiţiei a restituit neavizat proiectul Contractului de activitate şi performanţă, arătând că acesta nu poate fi adoptat înainte de aprobarea prin Hotărâre de Guvern a Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2026-2030.

Totodată, Ministerul Justiţiei avertizează asupra riscului ca adoptarea Contractului fără respectarea acestei succesiuni să conducă la suspendarea şi ulterior anularea actului în contencios administrativ.

"Am ajuns astfel într-o situaţie absurdă: statul are obligaţia să asigure funcţionarea infrastructurii feroviare, dar propriile proceduri şi întârzieri administrative riscă să lase fără salarii oamenii care ţin calea ferată în funcţiune. Neplata salariilor nu este doar o problemă socială. Înseamnă mii de familii rămase fără veniturile pentru care oamenii au muncit şi poate genera un conflict de muncă de amploare", precizează sindicatul.

Astfel, în cazul în care salariile nu vor fi achitate, "există riscul real ca salariaţii să refuze continuarea activităţii, iar acest lucru poate conduce la perturbarea gravă sau chiar blocarea transportului feroviar".

"CFR SA administrează infrastructura pe care circulă trenurile de călători şi de marfă. Orice blocaj major al activităţii companiei poate avea efecte în întregul sistem: circulaţia trenurilor, activitatea operatorilor feroviari, transportul de mărfuri şi funcţionarea economiei. Nu ameninţăm cu oprirea căii ferate. Avertizăm că aceasta poate deveni consecinţa unei situaţii pe care salariaţii nu au creat-o", se mai arată în document.

Conform sursei citate, sindicaliştii solicită prim-ministrului României şi Ministerului Transporturilor să intervină de urgenţă pentru aprobarea documentelor necesare şi pentru garantarea plăţii integrale şi la termen a salariilor.

"Nu este normal ca, după ce şi-au făcut meseria, feroviarii să fie puşi să aştepte salariile până când instituţiile statului termină de plimbat documentele între ele. Salariile trebuie plătite. Calea ferată trebuie să funcţioneze. Guvernul trebuie să rezolve urgent acest blocaj", se mai precizează în comunicat.