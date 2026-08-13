De joi au început filtrele în toată țara, iar mii de polițiști sunt mobilizați pe principalele șosele intens circulate. Șoferii vor fi verificați cu aparatele radar, iar traficul va fi supravegheat inclusiv din aer.

Polițiștii rutieri au oprit la un control în trafic pe Autostrada Soarelui pe un tânăr de 29 de ani. Când i-au verificat actele, au constatat că avea dreptul de a conduce suspendat pentru conducere sub influența drogurilor.

Șofer: „N-am știut că am permisul de conducere suspendat, am două zile de când am venit din afară.”

Drug testul rapid a arătat că tânărul s-ar afla, din nou, sub influența substanțelor interzise.

Polițist: „Avem rezultat pozitiv pentru substanța cocaină, restul negativ, să vedem ce cantitate a consumat și care a fost intervalul exact.”

Urmează ca analizele de sânge să confirme sau nu dacă tânărul consumase substanțe interzise.

Și alți câțiva șoferi au fost opriți din drumul lor spre mare și amendați pentru că au încălcat legea.

Mii de polițiști pe străzi

Pe parcursul acestor zile, sunt în stradă peste 9.000 de polițiști, numai 1.500 de la Poliția Rutieră cu 400 de aparate radar, dar și peste 3.000 de polițiști de frontieră. În misiuni sunt folosiți și câini special antrenați pentru depistarea substanțelor interzise. Controale vor fi făcute atât în mașini, cât și la bagaje.

Cms. șef Radu Gatan, director adjunct Direcția Rutieră: Vor acționa zilnic pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică. inclusiv în cadrul dispozitivelor suplimentare instituite în zona lăcașelor de cult sau desfășurarea unor manifestări publice.

Traficul va fi supravegheat și din aer, cu ajutorul elicopterelor, astfel încât polițiștii să poată identifica rapid zonele în care se formează coloane, dar și eventualele abateri care pun în pericol circulația.

Maior Iacob Alexandru, Jandarmeria București: Întrucât turiștii vor fi prezenți și la munte, peste 150 jandarmi montani se vor afla permanent pe traseele și stațiunile turistice, pregătiți să intervină pentru persoanele aflate în dificultate.

Corespondent ȘtirileProTV: Dacă porniți la drum în aceste zile, veți putea vedea astfel de echipaje, mobilizate pe autostrăzi, dar și pe celelalte drumuri intens circulate din țară. Iar dincolo de controalele poliției, pentru ca o zi de vacanță să nu se transforme într-un incident, recomandările sunt simple: pauze la drum, fără depășiri riscante și răbdare pe tronsoanele unde se formează ambuteiaje.

După zilele petrecute la mare sau la munte, șoferii vor fi verificați și la întoarcere.