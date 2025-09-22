Incendiu devastator la Tecuci. O femeie imobilizată la pat a murit după ce locuința i-a fost cuprinsă de flăcări

Corespondent PROTV: „Incendiul a izbucnit dimineața, în jurul orei 9 și, potrivit pompierilor, ar fi fost provocat de o scurgere de gaze de la o butelie. Flăcările au cuprins toată casa în doar câteva secunde, după ce soțul femeii de 62 de ani a aprins lumina. Bărbatul a ieșit speriat din locuință și, când și-a dat seama că soția lui a rămas înăuntru, era deja prea târziu. A vrut să intre după ea, să o salveze, însă vecinii l-au împiedicat, pentru că era mult prea periculos. Pompierii, care au ajuns în scurt timp, au găsit-o fără suflare pe femeia care era imobilizată la pat, după un accident mai vechi.”

