„La data de 29 octombrie 2026, în jurul orei 01:15, poliţiştii din cadrul Serviciului de Poliţie Transporturi Aeriene „Henri Coandă” au fost sesizaţi cu privire la faptul că ar fi izbucnit un incendiu în zona culoarului de legătură dintre terminalele „Sosiri” şi „Plecări” din cadrul aeroportului. Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, unde se observau degajări de fum, iar pompierii civili ai Serviciului de Salvare şi Stingere Incendii din cadrul aeroportului au intervenit pentru lichidarea incendiului”, informează joi IGPR, citează News.ro.

La faţa locului a fost identificată o femeie, cetăţean român, bănuită de săvârşirea faptei, căreia i-au fost acordate îngrijiri medicale de către echipajul medical al aeroportului.

„Faţă de aceasta a fost dispusă măsura transportării, sub escortă, la mai multe unităţi spitaliceşti, în vederea acordării îngrijirilor medicale şi efectuării consulturilor de specialitate, unde a rămas internată. După finalizarea evaluărilor medicale, aceasta urmează să fie condusă la sediul Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Bucureşti, în vederea dispunerii măsurilor legale”, precizează IGPR.

Conform sursei citate, femeia figurează cu multiple internări în unităţi spitaliceşti de psihiatrie.

Nu au fost înregistrate alte victime omeneşti şi nici alte pagube materiale. De asemenea, traficul aerian nu a fost perturbat. În cauză, au loc cercetări pentru distrugere şi vătămare corporală.