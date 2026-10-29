Un grup de ţări, printre care Germania, Grecia şi Franţa, s-au opus menţionării statutului de membru asociat într-o declaraţie comună UE-Canada care urmează să fie emisă la Montreal, au afirmat diplomaţii, potrivit celei mai recente versiuni a proiectului de declaraţie, consultat de POLITICO, conform News.ro.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, propusese iniţial „statutul de membru asociat” pentru Canada în discursul său privind starea Uniunii Europene din septembrie, luând prin surprindere unele ţări din UE.

O versiune anterioară a declaraţiei comune prevedea că UE şi Canada vor „depune eforturi pentru a defini, până la summitul UE-Canada din 2027, conceptul de membru asociat, care va reflecta, prin această asociere şi mai strânsă, efortul comun şi cooperarea în vederea atingerii obiectivelor comune de prosperitate, securitate economică şi autonomie strategică”.

„Vom crea o asociere şi mai strânsă între Canada şi UE... şi vom depune eforturi pentru a defini, până la Summitul UE-Canada din 2027, conceptul unei asocieri tot mai strânse a Canadei cu UE, fără a ajunge însă la statutul de membru cu drepturi depline”, scrie în versiunea finală a textului. Textul mai are nevoie de aprobarea finală, iar ţările UE puteau formula obiecţii.

Deşi ţările nu sunt de acord cu privire la formularea folosită pentru a descrie relaţia, Bruxelles-ul nu îşi moderează oferta adresată Canadei privind un parteneriat extins în mod semnificativ.

„Vestea bună este că nu contează denumirile specifice sau nomenclatura”, a declarat marţi prim-ministrul canadian Mark Carney.

„Ceea ce contează este diferenţa pe care o va face în viaţa canadienilor”, a punctat el.

Canada şi Uniunea Europeană au convenit asupra unei „asocieri din ce în ce mai strânse”, dar au renunţat la ideea controversată a statutului de membru asociat al UE într-o declaraţie comună înaintea summitului de la Montreal, găzduit de prim-ministrul canadian Mark Carney, care va începe joi, a confirmat Reuters.

Declaraţia, pe care oficialii intenţionează să o facă publică vineri, precizează că eforturile de definire a relaţiei dintre Canada şi UE vor continua până la următorul summit, care va avea loc anul viitor.

Relaţiile mai strânse cu Europa reprezintă o parte importantă a strategiei lui Carney de a reduce dependenţa economică şi de securitate a Canadei faţă de SUA, de când preşedintele Donald Trump a impus tarife asupra mărfurilor canadiene.

Totuşi, eforturile Canadei de a se apropia de UE riscă să-l supere pe Trump, în contextul în care negocierile comerciale dintre Canada şi SUA continuă.

Nu există niciun precedent sau definiţie juridică pentru un „membru asociat” al UE.

Declaraţia precizează că liderii europeni şi canadieni se angajează să-şi reafirme angajamentul faţă de o ordine internaţională bazată pe norme şi că „regretă profund” sancţiunile impuse de SUA Curţii Penale Internaţionale cu sediul în Olanda.

Ursula von der Leyen a făcut propunerea în PE, în septembrie

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat în luna septembrie că Uniunea Europeană dorește să ofere Canadei poziția de „prim membru asociat”, un statut care nu există în baza tratatelor blocului comunitar.

Anunţul său privind începerea discuţiilor pentru acordarea statutului de membru asociat al UE Canadei a fost aplaudat în picioare de plenul PE.

„Vedem lumea cu aceiași ochi: de la schimbare climatică la Inteligenţă Artificială, de la Arctica la geopolitică. Şi am fost împreună în ceea ce priveşte Ucraina, apărare, minereuri strategice şi lanţuri de aprovizionare. Dar mai mult decât orice... Europa şi Canada cred în democraţie", a spus Von der Leyen.

„Aș dori să colaborez cu dumneavoastră pentru a deschide calea pentru Canada ca să devină primul membru asociat al UE”, a spus aceasta în discurs.

Președintele american, Donald Trump, a amenințat că va întrerupe schimburile comerciale cu Uniunea Europeană, ca reacţie la proiectul acesteia de a face din Canada primul stat membru asociat al UE. "Mi se pare ridicol", le-a declarat liderul de la Casa Albă.

De asemenea, președinta Comisiei Europene a propus și crearea unui Consiliu european de securitate, care să asocieze UE, Norvegia şi Regatul Unit, care să includă și Canada.

Propunerea a venit după ce Canada și-a exprimat încercarea de reducere a dependenței de SUA, care primește aproximativ 70% din exporturile sale, prin aprofundarea legăturilor economice și de securitate cu Europa.