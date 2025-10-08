Incendiu uriaș în Capitală. Pompierii intervin cu 12 autospeciale pentru a stinge flăcările. Se lucreză la lichidare. FOTO

08-10-2025 | 14:36
Incendiu Capitală
ISU BIF

Pompierii bucureșteni intervin, miercuri, cu 12 autospeciale pentru stingerea unui incendiu produs pe strada Mureșeni din Capitală, care a afectat patru locuințe și o anexă pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați. Se lucrează la lichidarea lui.

Claudia Alionescu

Incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări mari de fum la acoperișul mai multor locuințe, existând pericolul de extindere și la alte construcții învecinate. A fost evacuată o persoană și este în grija echipajelor SMURD”, informează Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF).

Pompierii au anunțat că incendiul a fost localizat și lucrează pentru a-l lichida.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate zece autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, Detașamentul Special de Salvatori și două ambulanțe SMURD.

O persoană a fost evacuată dintr-una dintre locuinţele afectate şi s-a constatat că a suferit un atac de panică, au precizat pompierii.

Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă, a fost realizat un dispozitiv de intervenţie circular, de pe cele două străzi: Mureşeni şi Gheorghe Doja, au mai transmis pompierii.

Sursa: Agerpres

Etichete: incendiu, pompieri, Capitala,

Dată publicare: 08-10-2025 14:31

