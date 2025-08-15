Incendiu de vegetație în Bihor. 22 de hectare și 500 de pomi fructiferi au fost mistuite de flăcări

15-08-2025 | 08:16
Un incendiu a mistuit peste 22 de hectare de vegetație uscată și 500 de pomi fructiferi într-o livadă din Bihor. Focul a izbucnit la marginea unei ferme din localitatea Lugașu de Sus.

Călin Ardelean

Pompieri de la Aleșd și Oradea au fost trimiși la fața locului. Când au ajuns militarii, ardeau deja pruni, meri, mărăcini și lăstari. Vântul a făcut misiunea dificilă.

În cele din urmă, pompierii au reușit să oprească prăpădul înainte să ajungă la o fermă de oi din apropiere. Din primele informații, cauza incendiului ar fi un foc necontrolat în spații deschise.

Sursa: Pro TV

15-08-2025 08:16

