Incendiu de proporţii în Iaşi, momentan fără victime. Zeci de pompieri au fost mobilizaţi și a fost emis și un mesaj RO-Alert

Un incendiu puternic a izbucnit vineri după-amiază la un depozit comercial din municipiul Iaşi, aflat în apropierea unei hale pentru reparaţii auto.

Pentru stingerea focului acţionează opt autospeciale cu apă şi spumă, potrivit ISU Iaşi.

La faţa locului intervin şi alte echipaje specializate, printre care unul CBRN şi o autospecială cu roboţi pentru intervenţii.

Din primele date, depozitul unde a izbucnit incendiul ar aparţine unei firme de curierat. Din cauza fumului dens, în zonă a fost emis un mesaj RO-Alert.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi informează că pompierii ieşeni acţionează pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit situat pe strada Trei Fântâni, din municipiul Iaşi.

În zona respectivă sunt două hale: un depozit şi o hală pentru reparaţii auto, potrivit sursei citate.

La locul intervenţiei s-au deplasat iniţial trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de transport apă, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, precum şi un echipaj de prim ajutor calificat, din cadrul Detaşamentului 2 de Pompieri Iaşi.

„În acest moment, la faţa locului acţionează un total de opt autospeciale de stingere cu apă şi spumă (ASAS), două autospeciale pentru salvări de la înălţime (ASII), un echipaj de prim ajutor (EPA), echipajul CBRN, specializat în substanţe chimice, biologice, radioactive sau nucleare, o autospecială cu roboţi pentru intervenţii (AspRoboti) şi autospeciala de transport apă (ATA-AFZM), însumând 52 de subofiţeri şi doi ofiţeri”, mai informează ISU Iaşi.

Din fericire, nu au fost raportate victime.

Depozitul unde a izbucnit incendiul ar aparţine unei firme de curierat, potrivit unor surse de la fața locului citate de news.ro.

Autorităţile ieşene au emis un mesaj RO-Alert din cauza fumului dens degajat în urma incendiului.

„Incendiu major cu degajări mari de fum, produs la un depozit din municipiul Iaşi, strada Trei Fântâni. Ocoliţi/evitaţi zona. Lăsaţi libere căile de acces pentru forţele de intervenţie. Luaţi măsuri de autoprotecţie. Închideţi uşile şi ferestrele, astupaţi gurile de aerisire şi opriţi funcţionarea instalaţiilor de ventilaţie sau climatizare! Informaţi şi ajutaţi persoanele din vecinătatea dumneavoastră”, transmite ISU Iaşi.

