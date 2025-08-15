Incendiu de proporţii în Iaşi, momentan fără victime. Zeci de pompieri au fost mobilizaţi și a fost emis și un mesaj RO-Alert

Stiri actuale
15-08-2025 | 14:12
incendiu virtutii, pompieri, isu bucuresti
ISU BIF

Un incendiu puternic a izbucnit vineri după-amiază la un depozit comercial din municipiul Iaşi, aflat în apropierea unei hale pentru reparaţii auto.  

autor
Claudia Alionescu

Pentru stingerea focului acţionează opt autospeciale cu apă şi spumă, potrivit ISU Iaşi.

La faţa locului intervin şi alte echipaje specializate, printre care unul CBRN şi o autospecială cu roboţi pentru intervenţii.

Din primele date, depozitul unde a izbucnit incendiul ar aparţine unei firme de curierat. Din cauza fumului dens, în zonă a fost emis un mesaj RO-Alert.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi informează că pompierii ieşeni acţionează pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit situat pe strada Trei Fântâni, din municipiul Iaşi.

Citește și
incendiu vegetatie delta dunarii
Incendiu de vegetație greu de controlat, în Delta Dunării. Pompierii se luptă deja de zece zile cu focul

În zona respectivă sunt două hale: un depozit şi o hală pentru reparaţii auto, potrivit sursei citate. 

La locul intervenţiei s-au deplasat iniţial trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de transport apă, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, precum şi un echipaj de prim ajutor calificat, din cadrul Detaşamentului 2 de Pompieri Iaşi.

În acest moment, la faţa locului acţionează un total de opt autospeciale de stingere cu apă şi spumă (ASAS), două autospeciale pentru salvări de la înălţime (ASII), un echipaj de prim ajutor (EPA), echipajul CBRN, specializat în substanţe chimice, biologice, radioactive sau nucleare, o autospecială cu roboţi pentru intervenţii (AspRoboti) şi autospeciala de transport apă (ATA-AFZM), însumând 52 de subofiţeri şi doi ofiţeri”, mai informează ISU Iaşi.

Din fericire, nu au fost raportate victime.

Depozitul unde a izbucnit incendiul ar aparţine unei firme de curierat, potrivit unor surse de la fața locului citate de news.ro

Autorităţile ieşene au emis un mesaj RO-Alert din cauza fumului dens degajat în urma incendiului.

Incendiu major cu degajări mari de fum, produs la un depozit din municipiul Iaşi, strada Trei Fântâni. Ocoliţi/evitaţi zona. Lăsaţi libere căile de acces pentru forţele de intervenţie. Luaţi măsuri de autoprotecţie. Închideţi uşile şi ferestrele, astupaţi gurile de aerisire şi opriţi funcţionarea instalaţiilor de ventilaţie sau climatizare! Informaţi şi ajutaţi persoanele din vecinătatea dumneavoastră”, transmite ISU Iaşi.

De Sfânta Maria, Nicușor Dan a ales să participe la o slujbă la o mănăstire, în loc de festivităţile oficiale din Constanța

Sursa: News.ro

Etichete: iași, incendiu, hala,

Dată publicare: 15-08-2025 14:05

Articol recomandat de sport.ro
EXCLUSIV | Scandalos! Ce au scandat ultrașii kosovari în timpul meciului Drita – FCSB
EXCLUSIV | Scandalos! Ce au scandat ultrașii kosovari în timpul meciului Drita – FCSB
Citește și...
Incendiu de vegetație în Bihor. 22 de hectare și 500 de pomi fructiferi au fost mistuite de flăcări
Stiri actuale
Incendiu de vegetație în Bihor. 22 de hectare și 500 de pomi fructiferi au fost mistuite de flăcări

Un incendiu a mistuit peste 22 de hectare de vegetație uscată și 500 de pomi fructiferi într-o livadă din Bihor. Focul a izbucnit la marginea unei ferme din localitatea Lugașu de Sus.

Incendiu de vegetație greu de controlat, în Delta Dunării. Pompierii se luptă deja de zece zile cu focul
Stiri actuale
Incendiu de vegetație greu de controlat, în Delta Dunării. Pompierii se luptă deja de zece zile cu focul

De zece zile, un incendiu de pădure devastează Delta Dunării. Pompierii din Tulcea, ajutați de elicoptere Black Hawk ale Inspectoratului General de Aviație, și de nave multirol, care acționează pe apă, încearcă să stingă vâlvătaia.

Incendiu minor la Unitatea 2 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Mai multe echipaje de pompieri, mobilizate
Stiri actuale
Incendiu minor la Unitatea 2 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Mai multe echipaje de pompieri, mobilizate

Mai multe echipaje de pompieri s-au deplasat, joi, la Centrala Nucleară de la Cernavodă, după declanşarea unei alarme de incendiu la Unitatea 2. 

O mașină de pompieri a fost distrusă de un incendiu în Teleorman, în timp ce se deplasa către o intervenție. FOTO
Stiri actuale
O mașină de pompieri a fost distrusă de un incendiu în Teleorman, în timp ce se deplasa către o intervenție. FOTO

O maşină de pompieri a fost distrusă, duminicăp, într-un incendiu produs în judeţul Teleorman. Maşina se îndrepta către o intervenţie, când s-a produs o defecţiune la instalaţia electrică şi a luat foc.  

Incendiu devastator în California. Mii de oameni au primit ordin de evacuare. Orașul Santa Clarita este în stare de alertă
Stiri externe
Incendiu devastator în California. Mii de oameni au primit ordin de evacuare. Orașul Santa Clarita este în stare de alertă

În California, pompierii fac eforturi supraomenești în lupta cu un incendiu colosal care mistuie de joi o zonă muntoasă, la nord de Los Angeles.  

Recomandări
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Liderul rus, așteptat cu covorul roșu, iar președintele SUA îl va întâmpina (presă)
Stiri externe
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Liderul rus, așteptat cu covorul roșu, iar președintele SUA îl va întâmpina (presă)

Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc, astăzi, într-o bază militară din Alaska, la 22:00, ora României. Cei doi președinți vor discuta mai întâi fără consilieri, apoi li se vor alătura delegațiile de miniștri, consilieri și experți.

Ilie Bolojan, prezent în Constanța, de Ziua Marinei. Nicușor Dan a lipsit. Peste 10.000 de turiști au urmărit festivitățile
Stiri actuale
Ilie Bolojan, prezent în Constanța, de Ziua Marinei. Nicușor Dan a lipsit. Peste 10.000 de turiști au urmărit festivitățile

Ziua Marinei a fost sărbătorită cu onoruri militare pe faleza Cazinoului din Constanța. Peste 10.000 de turiști au urmărit cu încântare spectacolul navelor militare, al elicopterelor și avioanelor de vânătoare.

Captură de cocaină de 3,5 milioane de euro, în Sibiu. Drogurile au fost găsite în autorulota unor sârbi. VIDEO
Stiri Justitie
Captură de cocaină de 3,5 milioane de euro, în Sibiu. Drogurile au fost găsite în autorulota unor sârbi. VIDEO

Peste 66 de kilograme de cocaină, în valoare de aproximativ 3,5 milioane de euro, au fost găsite într-o autorulotă localizată în judeţul Sibiu, două persoane fiind reţinute, informează, vineri, Poliţia Română.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 15 August 2025

03:22:14

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12