Incendiu incontrolabil de vegetație, în Delta Dunării. Pompierii se luptă deja de 10 zile cu focul în regiune

14-08-2025 | 11:01
De zece zile, un incendiu de pădure devastează Delta Dunării. Pompierii din Tulcea, ajutați de elicoptere Black Hawk ale Inspectoratului General de Aviație, și de nave multirol, care acționează pe apă, încearcă să stingă vâlvătaia.

Marius Grama

Focul a izbucnit pe 4 august, în apropierea comunei Chilia Veche, la granița cu Ucraina.

sg. maj. Daniel Năstase, ISU Delta, Tulcea: „Zilnic intervenția este asigurată cu peste 40 de salvatori, 15 mijloace terestre, dar și navale, iar în sprijinul acestora se află și echipe specializate din cadrul Inspectoratului General de Aviație”.

Temperaturile ridicate, seceta prelungită și accesul dificil pentru autospecialele de intervenție fac ca misiunea pompierilor să fie extrem de dificilă.

sg. maj. Daniel Năstase, ISU Delta, Tulcea: „Personalul este transportat cu elicopterul, deoarece distanța până la intervenție este destul de mare”.

Până acum, flăcările au mistuit 55 de hectare de pădure și suprafețe la fel de mari de stufăriș, lizieră și vegetație uscată. Din fericire, nicio comunitate din Deltă nu este în pericol.

