Alarmă de incendiu la Unitatea 2 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Mai multe echipaje de pompieri, mobilizate

Stiri actuale
14-08-2025 | 08:19
Angajații Centralei Nucleare de la Cernavodă au fost izolați din cauza coronavirusului

Mai multe echipaje de pompieri se deplasează, joi, la Centrala Nucleară de la Cernavodă, după declanşarea unei alarme de incendiu la Unitatea 2.

Stirileprotv

ISU Constanţa a anunţat, joi, declanşarea alarmei de incendiu la Unitatea 2 de la CNE Cernavodă. Potrivit primelor date, alarma s-a declanşat într-o cameră tehnică dintr-o clădire administrativă.

La faţa locului se deplasează mai multe autospeciale pentru intervenţie şi evaluarea situaţiei.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 14-08-2025 08:16

