Alarmă de incendiu la Unitatea 2 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Mai multe echipaje de pompieri, mobilizate
Mai multe echipaje de pompieri se deplasează, joi, la Centrala Nucleară de la Cernavodă, după declanşarea unei alarme de incendiu la Unitatea 2.
ISU Constanţa a anunţat, joi, declanşarea alarmei de incendiu la Unitatea 2 de la CNE Cernavodă. Potrivit primelor date, alarma s-a declanşat într-o cameră tehnică dintr-o clădire administrativă.
La faţa locului se deplasează mai multe autospeciale pentru intervenţie şi evaluarea situaţiei.
Sursa: News.ro
14-08-2025 08:16