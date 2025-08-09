Incendiu devastator în California. Mii de oameni au primit ordin de evacuare. Orașul Santa Clarita este în stare de alertă

În California, pompierii fac eforturi supraomenești în lupta cu un incendiu colosal care mistuie de joi o zonă muntoasă, la nord de Los Angeles.

Botezat "Canyon Fire", s-a extins rapid în comitatele Los Angeles şi Ventura, din cauza uscăciunii și a vântului. Flăcările ameninţă mai multe comunități, precum și rețelele electrice.

Deocamdată, este stăpânit doar în proporție de 25 la sută. 2.700 de oameni au primit ordin de evacuare. Alți 14.000 au fost informați să fie gata, în orice moment, să-și părăsească locuințele.

Orașul Santa Clarita, cel mai apropiat de focar, este în stare de alertă.

