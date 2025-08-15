Incendiu de vegetaţie uriaș în localitatea Clinceni, Ilfov. Există pericolul extinderii la case, se fac evacuări. VIDEO

Un incendiu de vegetaţie a izbucnit, vineri după-amiază, în localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, cuprinzând circa trei hectare de teren şi existând pericolul extinderii la case.

UPDATE Incendiul a fost localizat, anunţă ISU Bucureşti-Ilfov.

Din zona afectată au fost evacuate 20 de persoane, iar alte 50 s-au autoevacuat.

UPDATE În acest moment se evacuează persoanele din zona afectată de incendiu.

Incendiul se manifestă pe o suprafață extinsă și un număr ridicat de focare. Sunt posibilități limitate de alimentare cu apă pentru autospeciale.

”Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la vegetaţie uscată, pe strada Fortului din localitatea Clinceni, judeţul Ilfov. Incendiul se manifestă pe o suprafaţă de aproximativ 3 ha, existând pericolul de propagare la case”, a anunţat, vineri după-amiază, ISU Bucureşti-Ilfov.

Pompierii intervin cu 20 de autospeciale de stingere. Totodată, a fost emis mesaj RO-Alert, din cauza degajărilor mari de fum.

”În acest moment acţionează 20 de autospeciale de stingere. Acţiunile de intervenţie se desfăşoară cu prioritate pentru limitarea propagării incendiului în zonele cu locuinţe şi spaţii de depozitare. Terenul nu permite accesul autospecialelor de intervenţie în toate zonele de manifestare a incendiului”, a transmis ISU BIf.

”Arderea se manifestă cu degajare mare de fum şi extindere rapidă, pe fondul existenţei vegetaţiei uscate pe suprafeţe extinse de teren”, a precizat sursa citată.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













