Candidat-surpriză la Primăria Capitalei. Un om controversat din fotbalul românesc a anunțat că intră în cursă

Continuă înscrierile în cursa pentru Primăria Capitalei. Vineri, independentă, Anca Alexandrescu, susținută de AUR, și-a depus candidatura. Actorul George Burcea, din partea POT, și-a adus și el dosarul la Biroul Electoral.

Gigi Nețoiu, fostul finanțator din fotbal, condamnat în celebrul caz al transferurilor, a anunțat oficial că se lansează în cursă.

Deși candidează independent, Anca Alexandrescu și-a depus dosarul alături de președintele AUR, George Simion.

Anca Alexandrescu, candidată independentă: „Cunosc în adâncul lui statul român. Știu foarte bine unde trebuie să îndreptăm lucrurile, de unde putem să tăiem. Trebuie să gândim mare, așa trebuie, să facem proiecte mari”.

George Simion, președintele AUR: „Partidul AUR, împreună cu PNȚCD, împreună cu FAR și alte formațiuni politice au făcut ceea ce este corect, ce este drept și au ales să nu divizeze votul la București.”

Candidatul POT, actorul George Burcea, a fost însoțit la Biroul Electoral de președinta formațiunii, Anamaria Gavrilă, care a preluat discuția atunci când jurnaliștii au pus întrebări despre campanie.

George Burcea, candidatul POT: „Îmi propun să facem ceea ce în 35 de ani alții doar au promis și nu au făcut”.

Reporter: „Legat de bugetul cu care porniți în această campanie, ce ne puteți spune?”

Anamaria Gavrilă, președinta POT: „Despre buget o să vorbesc eu, pentru că campania este acoperită de Partidul Oamenilor Tineri. Cei care finanțează această campanie pot fi cetățenii Bucureștiului”.

Reporter: „Care a fost bugetul pe anul acesta la Primăria Capitalei?”

Anamaria Gavrilă: „2,2 miliarde...”

Reporter: „Doamnă Gavrilă, vă rugăm...”

Noi nume și-au anunțat intenția de a candida

Între timp, a anunțat că va candida independent și Gigi Nețoiu, fost acționar al cluburilor de fotbal Craiova și Dinamo, dar și fost condamnat la închisoare în Dosarul Transferurilor de jucători, pentru înșelăciune, evaziune fiscală și spălare de bani.

A fost eliberat condiționat în 2015, după mai puțin de doi ani, și de atunci s-a concentrat pe afaceri. A fost membru al mai multor partide.

Gigi Nețoiu: „În București, dacă faci două, trei deplasări, pierzi ziua. Nu am făcut nimic pe infrastructură, pe a face niște pasarele, să găsim niște soluții”.

În cursa pentru Primăria Generală s-au mai înscris Cătălin Drulă, de la USR, independentul Alexandru Zidaru și liberalul Ciprian Ciucu. Au în plan să ceară votul bucureștenilor și social-democratul Daniel Băluță, Ana Ciceală, din partea SENS-URS, Vlad Gheorghe, Dan Trifu și Eugen Teodorovici.

