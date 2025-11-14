Candidat-surpriză la Primăria Capitalei. Un om controversat din fotbalul românesc a anunțat că intră în cursă

Alegeri locale 2025
14-11-2025 | 20:07
×
Codul embed a fost copiat

Continuă înscrierile în cursa pentru Primăria Capitalei. Vineri, independentă, Anca Alexandrescu, susținută de AUR, și-a depus candidatura. Actorul George Burcea, din partea POT, și-a adus și el dosarul la Biroul Electoral.

autor
Constantin Toma,  Robert Hoară,  Teodora Suciu

Gigi Nețoiu, fostul finanțator din fotbal, condamnat în celebrul caz al transferurilor, a anunțat oficial că se lansează în cursă.
Deși candidează independent, Anca Alexandrescu și-a depus dosarul alături de președintele AUR, George Simion.

Anca Alexandrescu, candidată independentă: „Cunosc în adâncul lui statul român. Știu foarte bine unde trebuie să îndreptăm lucrurile, de unde putem să tăiem. Trebuie să gândim mare, așa trebuie, să facem proiecte mari”.

George Simion, președintele AUR: „Partidul AUR, împreună cu PNȚCD, împreună cu FAR și alte formațiuni politice au făcut ceea ce este corect, ce este drept și au ales să nu divizeze votul la București.”

Candidatul POT, actorul George Burcea, a fost însoțit la Biroul Electoral de președinta formațiunii, Anamaria Gavrilă, care a preluat discuția atunci când jurnaliștii au pus întrebări despre campanie.

Citește și
George Burcea
George Burcea și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei: „Candidez ca un om curat, din afara sistemului”

George Burcea, candidatul POT: „Îmi propun să facem ceea ce în 35 de ani alții doar au promis și nu au făcut”.

Reporter: „Legat de bugetul cu care porniți în această campanie, ce ne puteți spune?”

Anamaria Gavrilă, președinta POT: „Despre buget o să vorbesc eu, pentru că campania este acoperită de Partidul Oamenilor Tineri. Cei care finanțează această campanie pot fi cetățenii Bucureștiului”.

Reporter: „Care a fost bugetul pe anul acesta la Primăria Capitalei?”

Anamaria Gavrilă: „2,2 miliarde...”

Reporter: „Doamnă Gavrilă, vă rugăm...”

Noi nume și-au anunțat intenția de a candida

Între timp, a anunțat că va candida independent și Gigi Nețoiu, fost acționar al cluburilor de fotbal Craiova și Dinamo, dar și fost condamnat la închisoare în Dosarul Transferurilor de jucători, pentru înșelăciune, evaziune fiscală și spălare de bani.

A fost eliberat condiționat în 2015, după mai puțin de doi ani, și de atunci s-a concentrat pe afaceri. A fost membru al mai multor partide.

Gigi Nețoiu: „În București, dacă faci două, trei deplasări, pierzi ziua. Nu am făcut nimic pe infrastructură, pe a face niște pasarele, să găsim niște soluții”.

În cursa pentru Primăria Generală s-au mai înscris Cătălin Drulă, de la USR, independentul Alexandru Zidaru și liberalul Ciprian Ciucu. Au în plan să ceară votul bucureștenilor și social-democratul Daniel Băluță, Ana Ciceală, din partea SENS-URS, Vlad Gheorghe, Dan Trifu și Eugen Teodorovici.

Elementul important aflat la necropsia fetiței de doi ani decedată după anestezie, la o clinică din București

Sursa: Pro TV

Etichete: catalin drula, primaria capitalei, alexandru ciucu, anca alexandrescu, vlad gheorghe, alegeri București,

Dată publicare: 14-11-2025 20:06

Articol recomandat de sport.ro
Marele Carlo Ancelotti a văzut ce face Chivu la Inter și a reacționat imediat
Marele Carlo Ancelotti a văzut ce face Chivu la Inter și a reacționat imediat
Citește și...
Anca Alexandrescu și-a depus candidatura la Primăria Capitalei. „Voi fi în stradă şi după ce voi câştiga alegerile”
Alegeri locale 2025
Anca Alexandrescu și-a depus candidatura la Primăria Capitalei. „Voi fi în stradă şi după ce voi câştiga alegerile”

Bucureştiul a ieşit din epoca în care avea nevoie de un administrator care pune panseluţe, băncuţe şi coşuri de gunoi, a declarat, vineri, jurnalista Anca Alexandrescu, care şi-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei la Biroul Electoral Municipal.

George Burcea și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei: „Candidez ca un om curat, din afara sistemului”
Alegeri locale 2025
George Burcea și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei: „Candidez ca un om curat, din afara sistemului”

George Burcea, candidatul susţinut de Partidul Oamenilor Tineri pentru funcţia de primar general al Capitalei, şi-a depus dosarul de candidatură la Biroul Electoral Municipal.

A doua zi de depunere a candidaturilor pentru Primăria Capitalei. Cine a intrat oficial în cursa electorală
Alegeri locale 2025
A doua zi de depunere a candidaturilor pentru Primăria Capitalei. Cine a intrat oficial în cursa electorală

În a doua zi a depunerilor de candidaturi pentru Primăria Capitalei, în cursă s-a înscris, oficial, liberalul Ciprian Ciucu.

Recomandări
MAE l-a chemat pe ambasadorul Rusei să-i arate resturile unei drone: Dovezi solide ale violării spaţiului aerian românesc
Stiri actuale
MAE l-a chemat pe ambasadorul Rusei să-i arate resturile unei drone: Dovezi solide ale violării spaţiului aerian românesc

Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat, vineri, la sediul MAE, unde i s-au prezentat ”dovezi palpabile, ample şi solide, ale violării spaţiului aerian al României” de către o dronă în noaptea de 10 spre 11 noiembrie.

30 de ani de PRO TV. 2009 - Anul crizei totale: România se prăbușește economic, dar câștigă la Haga și primește un Nobel
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2009 - Anul crizei totale: România se prăbușește economic, dar câștigă la Haga și primește un Nobel

Continuăm campania noastră ”30 de ani în 30 de zile” cu 2009, un an pe care istoria îl va reține sub un singur cuvânt: Criză.

Ce se știe despre moartea Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică fără autorizație. Copila avea afecțiuni nediagnosticate
Stiri actuale
Ce se știe despre moartea Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică fără autorizație. Copila avea afecțiuni nediagnosticate

Un caz tulburător petrecut la o clinică de stomatologie din capitală aduce în discuția nerespectarea sau lipsa unor proceduri și mai ales, din nou, lipsa unor autorizații în cazul unor unități sanitare private.

Top citite
1 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri actuale
Presa bulgară: România, lovită de o inflație galopantă. Familiile resimt creșterea costurilor de trai
2 carrefour romania
Shutterstock
Stiri externe
Carrefour ia în considerare ieşirea din Polonia. Care este motivul
3 p
Advertoriale
(P) Kaufland România susține Echipa României de Tenis la Billie Jean King Cup
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 14 Noiembrie 2025

53:55

Alt Text!
La Măruță
14 Noiembrie 2025

01:30:08

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Noiembrie 2025

01:47:09

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28