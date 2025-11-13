A doua zi de depunere a candidaturilor pentru Primăria Capitalei. Cine a intrat oficial în cursa electorală

În a doua zi a depunerilor de candidaturi pentru Primăria Capitalei, în cursă s-a înscris, oficial, liberalul Ciprian Ciucu.

Însoțit de premierul Bolojan, actualul primar al Sectorului 6, a promis că va face din București, citam, „proiectul vieții sale”. În același timp, unul dintre contra-candidații săi, Daniel Băluță, a preluat șefia filialei PSD București. Iar fostul edil, Liviu Negoiță, deși anunțase că își va depune dosarul, a spus că s-a răzgândit și nu mai candidează.

Ciprian Ciucu a depus la Biroul Electoral Municipal peste 30 de mii de semnături obținute de la susținători. Spune că vrea să le propună bucureștenilor un parteneriat pentru 6 ani și jumătate, nu doar pentru timpul rămas din mandatul actual.

Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru Primăria Capitalei: „Vreau să fac din București proiectul vieții mele. Vreau ca orașul nostru să fie bine pus la punct în ceea ce privește curățenia, ordinea, siguranța, sistemul de termoficare, transportul public, toate elementele unui oraș”.

El a fost însoțit de președintele partidului, premierul Ilie Bolojan, și de colegii liberali.

Ilie Bolojan, președintele PNL: „Am încredere că, prin experiența pe care și-a câștigat-o la Primăria Sectorului 6, prin modul în care a demonstrat că fondurile publice pot fi administrate cu integritate, are capacitatea necesară să pună la punct Capitala țării noastre”.

Iar Daniel Băluță, ales de social-democrați să îi reprezinte la alegerile din 7 decembrie, a preluat oficial șefia filialei București, după ce Gabriela Firea s-a retras din funcție.

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei: „Vreau să avem un București condus unitar, nu un puzzle politic. Vom construi o colaborare mai strânsă cu localitățile din jur, pentru un București metropolitan, modern și conectat”.

Unul dintre posibilii candidați s-a retras

Pe de altă parte, Liviu Negoiță, propus de Partidul Umanist Social Liberal să participe la alegeri, spune că nu se va mai înscrie în cursă, „ca formă de protest față de abuzurile care afectează alegerile parțiale din București”. Reclamă alegerea primarilor într-un singur tur de scrutin și faptul că nu toți candidații au reprezentanți în secțiile de votare.

Până acum și-au depus oficial candidatura Cătălin Drulă, din partea USR, și independentul Alexandru Zidaru.

Și-au mai anunțat intenția să se înscrie în cursă și George Burcea, din partea Partidului Oamenilor Tineri, Ana Ciceală, din partea SENS-URS, Anca Alexandrescu, independentă susținută de AUR, precum și Vlad Gheorghe, Dan Trifu și Eugen Teodorovici.

