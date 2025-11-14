Anca Alexandrescu și-a depus candidatura la Primăria Capitalei. „Voi fi în stradă şi după ce voi câştiga alegerile”

Bucureştiul a ieşit din epoca în care avea nevoie de un administrator care pune panseluţe, băncuţe şi coşuri de gunoi, a declarat, vineri, jurnalista Anca Alexandrescu, care şi-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei la Biroul Electoral Municipal.

Anca Alexandrescu și-a depus candidatura în prezenţa preşedinţilor AUR şi PNŢCD, a reprezentanţilor ambelor formaţiuni şi a numeroşi susţinători.

„Timp de două săptămâni am fost în stradă şi voi fi în stradă şi în săptămânile următoare şi voi fi în stradă şi după ce voi câştiga alegerile. (...) Am decis să candidez la Primăria Capitalei după şase ani în care am realizat o emisiune unde m-am întâlnit zi de zi cu problemele românilor, nu doar cu ale bucureştenilor. Şi de prea multe ori am fost pusă în situaţia de a le spune oamenilor: "Nu pot să fac mai mult decât ce fac la televizor". A venit momentul să mă implic să fac mai mult", a afirmat candidata independentă la Primăria Capitalei.

Ea a adăugat că are experienţă atât în domeniul administraţiei locale, cât şi în administraţia centrală şi faptul că ea cunoaşte statul român.

Inquam Photos / Octav Ganea

„Ştiu foarte bine unde trebuie să îndreptăm lucrurile, ştiu foarte bine de unde putem să tăiem, pentru că se scurg bani în proiecte care nu sunt utile cetăţenilor bucureşteni, am văzut-o şi acum în Bucureşti, mergând şi vorbind cu oamenii. Dar cel mai important este că dacă vrem să fim o ţară luată în seamă, dacă vrem să fim o capitală care să se lupte cu marile capitale ale lumii, trebuie să gândim mare, trebuie să facem proiecte mari. Extrem de important este să ne uităm atât asupra infrastructurii, pentru că sunt probleme de infrastructură uriaşe în Bucureşti, cultură, sănătate, educaţie. Dar mai important, înainte de toate, este să ne uităm la cetăţeni", a mai declarat candidata independentă la Primăria Capitalei.

Alexandrescu invită candidații la dialog

Anca Alexandrescu i-a invitat şi pe ceilalţi candidaţi să meargă în mijlocul cetăţenilor, pentru că doar discutând cu aceştia pot afla problemele reale.

„Oamenii şi-au pierdut încrederea în politicieni şi în politică. Cred că avem datoria să le redăm oamenilor această încredere, această speranţă şi să le redăm înapoi banii pe care îi plătesc, în taxe şi impozite, în programe dedicate cetăţenilor. Eu nu fac promisiuni, nici că va curge apă caldă a doua zi după ce voi ieşi primar, dar vreau să vă spun că Bucureştiul a ieşit din epoca în care avea nevoie de un administrator care pune panseluţe, băncuţe şi coşuri de gunoi. Are nevoie de cineva care să-l conducă, cineva care să aibă curaj, cineva care să aibă strategie, cineva care să aibă viziune. Curajul nu cred că îmi lipseşte, am dovedit lucrul acesta, am şi viziune şi strategie şi mai un lucru extrem de important. E un lucru care mă diferenţiază de toţi ceilalţi contracandidaţi: omenia", a transmis Alexandrescu.

A menţionat că nu cere donaţii, nu a cheltuit şi nu va cheltui niciun leu pentru campania sa, aceasta rezumându-se doar la întâlniri cu oamenii pe stradă.

Întrebată despre sprijinul lui Călin Georgescu, Anca Alexandrescu a precizat că are o relaţie de prietenie cu familia Georgescu, aceasta „fiind o chestiune intimă, o chestiune de o relaţie de prietenie": „Am o relaţie de prietenie cu familia Georgescu şi asta rămâne doar între noi".

AUR și PNȚCD susțin candidatura

Preşedintele AUR, George Simion, a amintit că formaţiunea pe care o conduce împreună cu PNŢCD au pus la dispoziţia candidatei independente infrastructura electorală.

„Partidul AUR împreună cu PNŢCD, împreună cu FAR şi alte formaţiuni politice au făcut ceea ce este corect, ceea este drept şi au ales să nu divizeze votul la Bucureşti şi să susţină cel mai puternic candidat - candidatul cu şanse din partea mişcării poporului român. Aşa că am format o alianţă opusă alianţei care este la guvernare. Alianţa de la guvernare are trei candidaţi, îi ştiţi cu toţii, sunt candidaţii pro-guvernamentali. Noi suntem "Alianţa Poporului Român" şi, respectând toate reglementările legale noi, ca formaţiune politică, împreună cu celelalte formaţiuni politice, o susţinem pe doamna Anca Alexandrescu. (...) Nu am făcut reclamă în mediul online. Vom respecta reglementările legale în cele două săptămâni de campanie. (...) Programul AUR pentru Bucureşti, redactat de colegul meu Mihai Enache, de domnul Petrişor Peiu, de domnul Gheorghe Piperea şi alţi specialişti, împreună cu oameni independenţi, a fost asumat de candidatul Anca Alexandrescu. Pentru noi e o chestiune de onoare faptul că suntem aici, faptul că participăm în mod activ la această campanie", a susţinut Simion.

Inquam Photos / Octav Ganea

Acesta a negat că ar avea vreo datorie faţă de un patron de televiziune şi a menţionat că sumele de campanie sunt în limitele prevăzute de lege.

„Sunt nişte limite mult mai mici decât la alegerile parlamentare sau prezidenţiale. În Biroul Naţional de Conducere şi în Consiliul Naţional de Conducere am aprobat atât susţinerea doamnei Alexandrescu, cât şi această alianţă electorală, mergând până la maximul prevăzut de lege pentru campania la Primăria Bucureşti. Nu am nicio datorie, sigur că este opţiunea domnului Claudiu Târziu să se facă remarcat în spaţiul mediatic", a spus el.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













