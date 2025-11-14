George Burcea și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei: „Candidez ca un om curat, din afara sistemului”

Alegeri locale 2025
14-11-2025 | 18:17
George Burcea
Inquam Photos / Octav Ganea

George Burcea, candidatul susţinut de Partidul Oamenilor Tineri pentru funcţia de primar general al Capitalei, şi-a depus dosarul de candidatură la Biroul Electoral Municipal.

autor
Claudia Alionescu

Potrivit preşedintelui POT, Anamaria Gavrilă, susţinerea pentru George Burcea vine din convingerea că generaţia nouă poate reda Capitalei un parcurs "normal": "fără conflicte sterile, fără interese ascunse, cu profesionalism şi dorinţa sinceră de a construi pentru cetăţeni, nu pentru grupuri de influenţă".

"Candidez ca un om curat, din afara sistemului. Fără experienţă în corupţie. Fără experienţă în furt. Fără experienţă în angajări pe pile. Nu putem construi viitorul reciclând aceleaşi persoane care ne-au dezamăgit de atâtea ori. Sistemele construite pe frică şi manipulare nu rezistă pentru totdeauna. Schimbarea vine atunci când refuzi să fii intimidat. Împreună cu POT aducem ceva ce sistemul nu poate fabrica: o nouă generaţie - curată, competentă şi motivată să schimbe oraşul", a afirmat Burcea, conform unui comunicat de presă transmis vineri.

Candidatul susţinut de POT propune un plan în 10 puncte pentru Bucureşti care cuprinde: repararea sistemului de termoficare prin guvernanţă reală, reducerea traficului prin mobilitate inteligentă, siguranţă şi curăţenie, protejarea patrimoniului, modernizarea serviciilor şi transformarea Bucureştiului într-un oraş funcţional şi frumos, arată comunicatul citat.

Sursa: Agerpres

Etichete: candidatura, dosar, bec, george burcea, POT, alegeri București,

Dată publicare: 14-11-2025 18:10

