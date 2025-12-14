În Dâmbovița, 14 copii primesc o masă caldă prin programul „Pâine și Mâine” și merg la școală pentru o viață mai bună

14-12-2025 | 08:29
„Vreau să devin medic ca să ajut copiii săraci”, „Vreau să devin polițist ca să protejez oamenii din satul meu”. Iar de la Moșul, 2 portocale și o banană. Sunt dorințele unor elevi de 6, respectiv 7 ani din satul Drăgăești-Ungureni, județul Dâmbovița.

Roxana Hulpe

Sunt copii care tot ce își doresc este o carte, un adult care să creadă în ei și o masă caldă. 30% dintre copiii din medii defavorizate nu mănâncă prânzul acasă, iar pentru aproape un sfert dintre ei masa primită la școală este singura dintr-o zi.

Într-o școală mică dintr-o comunitate vulnerabilă, 14 elevi învață zilnic că speranța se construiește pas cu pas.

Cu resurse puține, dar cu multă dedicare, o învățătoare și organizația World Vision România reușesc să țină copiii aproape prin programul „Pâine și Mâine”.

Suntem la școala din Drăgăești-Ungureni, județul Dâmbovița. Într-o clasă mică, cu pereți vechi îmbrăcați în desene, litere și cifre, 14 copii din clasele I și a II-a învață împreună, cu o singură învățătoare. Una care face mult mai mult decât să predea.

Când nu urmează programa școlară, fac activități ce îi lasă să viseze: s-au costumat în meseriile pe care și le doresc pentru când vor crește. Unii au fost doctori, alții profesori, polițiști sau bucătari. Pentru câteva minute, vulnerabilitatea a dispărut, iar sala de clasă s-a umplut de speranță.

Alături de învățătoarea Andreea Radu, omul care a ales să nu renunțe la ei, copiii descoperă ce înseamnă educația, sprijinul, ajutorul și empatia.

Zi de zi, după ore, copiii nu pleacă acasă. Rămân încă două ore la școală pentru activități remediale. Acolo primesc o masă caldă, uneori singura din zi, și participă la activități care, fără sprijin, ar fi rămas doar niște cuvinte frumoase: lectură, jocuri de rol sau excursii.

De doi ani fac parte din programul „Pâine și Mâine”, al organizației World Vision. Alături de alți 1.200 de copii din comunități rurale vulnerabile și 103 profesori formați pentru a lucra cu elevi din medii defavorizate.

I-am vizitat și noi și i-am surprins în momentul în care au primit cărți. Le-au deschis cu o bucurie sinceră, rar întâlnită.

Sunt copii care nu cer mult. Cer o șansă. O masă caldă. Un adult care să creadă în ei.

Iar, uneori, o învățătoare dedicată, un director care luptă pentru ei și câteva ore în plus pe zi pot schimba un destin.

La nivel național, potrivit World Vision România, 21% dintre copii lipsesc de la școală pentru că nu au haine groase. Iar trei sferturi dintre familii amână cumpărarea de îmbrăcăminte și încălțăminte de iarnă din cauza scumpirilor.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 14-12-2025 08:25

