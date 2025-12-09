De ce nu a oprit la timp șoferul care a lovit doi adolescenți pe trecerea de pietoni, în Buzău. Momentul a fost filmat

Doi elevi de 15 și 17 ani au fost loviți în plin de o mașină, pe o trecere de pietoni din Buzău. Accidentul a avut loc dimineața devreme, la câțiva pași de liceul la care învață adolescenții.

Potrivit polițiștilor, ceața densă și luminile artificiale de pe stradă l-ar fi încurcat pe șofer, care i-a văzut mult prea târziu pe adolescenţi. O cameră de supraveghere a surprins impactul. Atenție, urmează imagini și detalii, care vă pot afecta emoțional!

Puţin după ora 7 dimineaţa, în intersecţia extrem de aglomerată din apropierea liceului, o fată de 15 ani şi un băiat de 17 încep traversarea, însă o maşină care face stânga îi loveşte în plin. Nu avea viteză, dar şoseaua era umedă, iar şoferul a frânat târziu.

Vizibilitatea era redusă. Afară era ceaţă, iar lumina artificială de la stâlpii de iluminat şi farurile maşinilor formau halouri care l-ar fi orbit pe şofer. Bărbatul de 44 de ani i-a observat prea târziu pe cei doi adolescenţi.

Pieton: „Probabil nu i-a văzut, nu le-a acordat prioritate, intersecția aceasta este problematică pentru că mulți șoferi care nu văd semnele și mai ales pe ceață, nu au văzut semnele și nu acordă prioritate." (...)

Pieton: „Aici la trecere la Haşdeu mi s-a părut mai periculos, că nu prea sunt atenţi şoferii. Am văzut că se grăbeau şi a trebuit să încetinim noi"

Marian Toader, IPJ Buzău: „Au fost semnalate condiții meteo nefavorabile, respectiv ceață, iar evenimentul s-a produs în condiții de iluminat artificial, în zonă existând iluminat stradal."

Elevii au fost transportați la spital cu răni grave.

Adriana Bunilă, purtător de cuvânt SJU Buzău: „Tânăra în vârstă de 15 ani a rămas internată pe secția chirurgie și ortopedie infantilă a SJU Buzău, iar tânărul în vârstă de 17 ani a fost transferat la spitalul Marie Curie din București."

Șoferul a fost testat, iar rezultatele au arătat că nu băuse alcool. I s-a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Până la prânz, șase judeţe din ţară au fost sub avertizare cod galben de ceata densă, care a redus vizibilitatea în unele locuri sub 50 de metri.

