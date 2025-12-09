De ce nu a oprit la timp șoferul care a lovit doi adolescenți pe trecerea de pietoni, în Buzău. Momentul a fost filmat

09-12-2025 | 19:10
Doi elevi de 15 și 17 ani au fost loviți în plin de o mașină, pe o trecere de pietoni din Buzău. Accidentul a avut loc dimineața devreme, la câțiva pași de liceul la care învață adolescenții.

Potrivit polițiștilor, ceața densă și luminile artificiale de pe stradă l-ar fi încurcat pe șofer, care i-a văzut mult prea târziu pe adolescenţi. O cameră de supraveghere a surprins impactul. Atenție, urmează imagini și detalii, care vă pot afecta emoțional!

Puţin după ora 7 dimineaţa, în intersecţia extrem de aglomerată din apropierea liceului, o fată de 15 ani şi un băiat de 17 încep traversarea, însă o maşină care face stânga îi loveşte în plin. Nu avea viteză, dar şoseaua era umedă, iar şoferul a frânat târziu.

Vizibilitatea era redusă. Afară era ceaţă, iar lumina artificială de la stâlpii de iluminat şi farurile maşinilor formau halouri care l-ar fi orbit pe şofer. Bărbatul de 44 de ani i-a observat prea târziu pe cei doi adolescenţi.

Pieton: „Probabil nu i-a văzut, nu le-a acordat prioritate, intersecția aceasta este problematică pentru că mulți șoferi care nu văd semnele și mai ales pe ceață, nu au văzut semnele și nu acordă prioritate." (...)

Poliție
Un bărbat din Buzău, reținut după ce și-ar fi aruncat brățara electronică de monitorizare pe geamul trenului. Cum a motivat

Pieton: „Aici la trecere la Haşdeu mi s-a părut mai periculos, că nu prea sunt atenţi şoferii. Am văzut că se grăbeau şi a trebuit să încetinim noi"

Marian Toader, IPJ Buzău: Au fost semnalate condiții meteo nefavorabile, respectiv ceață, iar evenimentul s-a produs în condiții de iluminat artificial, în zonă existând iluminat stradal."

Elevii au fost transportați la spital cu răni grave.

Adriana Bunilă, purtător de cuvânt SJU Buzău: „Tânăra în vârstă de 15 ani a rămas internată pe secția chirurgie și ortopedie infantilă a SJU Buzău, iar tânărul în vârstă de 17 ani a fost transferat la spitalul Marie Curie din București."

Șoferul a fost testat, iar rezultatele au arătat că nu băuse alcool. I s-a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Până la prânz, șase judeţe din ţară au fost sub avertizare cod galben de ceata densă, care a redus vizibilitatea în unele locuri sub 50 de metri.

Stiri Socante
În Buzău, doi adolescenți de 15 și 17 ani au fost loviți în plin de o mașină chiar pe trecerea de pietoni. Elevii au ajuns în stare gravă la spital. Accidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere montată chiar în intersecție.

