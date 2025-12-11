Peste 900 de elevi și profesori, evacuați dintr-un liceu din Sibiu. A fost declanșată alarma de gaz

Peste 900 de elevi și profesori de la un liceu din Sibiu au fost evacuați de urgență, după ce s-a declanșat alarma de gaz. Cu puțin timp înainte și în clădirea Prefecturii, aflată în apropiere, s-a simțit miros de gaz, iar angajații au ieșit pe stradă.

Corespondent PROTV: „Incidentul a avut loc în jurul orei 10, la Colegiul Național Octavian Goga. La parterul clădirii și pe coridoare a început să se simtă miros de gaze, iar alarma a pornit. Toți cei aflați în incintă au fost evacuați, iar la fața locului au fost trimise preventiv o mașină de pompieri și un echipaj SMURD. În urma verificărilor au fost identificate scurgeri la conductele de alimentare cu gaz. Vor urma lucrări de reparație, motiv pentru care gazul va rămâne închis, iar mâine (vineri) elevii vor face cursurile online. Cu puțin timp înainte și la sediul Prefecturii Sibiu s-a simțit miros de gaz. 75 de angajați au părăsit clădirea, însă verificările nu au identificat vreo pierdere de gaz. Mirosul ar fi provenit de la un canal, unde specialiștii au constatat că au fost depășiri minore. Pentru siguranță, mâine dimineață vor face din nou măsurători.”

