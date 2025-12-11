Peste 900 de elevi și profesori, evacuați dintr-un liceu din Sibiu. A fost declanșată alarma de gaz

11-12-2025 | 17:34
Peste 900 de elevi și profesori de la un liceu din Sibiu au fost evacuați de urgență, după ce s-a declanșat alarma de gaz. Cu puțin timp înainte și în clădirea Prefecturii, aflată în apropiere, s-a simțit miros de gaz, iar angajații au ieșit pe stradă.

Ana Maria Barbu

Corespondent PROTV: „Incidentul a avut loc în jurul orei 10, la Colegiul Național Octavian Goga. La parterul clădirii și pe coridoare a început să se simtă miros de gaze, iar alarma a pornit. Toți cei aflați în incintă au fost evacuați, iar la fața locului au fost trimise preventiv o mașină de pompieri și un echipaj SMURD. În urma verificărilor au fost identificate scurgeri la conductele de alimentare cu gaz. Vor urma lucrări de reparație, motiv pentru care gazul va rămâne închis, iar mâine (vineri) elevii vor face cursurile online. Cu puțin timp înainte și la sediul Prefecturii Sibiu s-a simțit miros de gaz. 75 de angajați au părăsit clădirea, însă verificările nu au identificat vreo pierdere de gaz. Mirosul ar fi provenit de la un canal, unde specialiștii au constatat că au fost depășiri minore. Pentru siguranță, mâine dimineață vor face din nou măsurători.”

Un elev de liceu din Alba, condamnat la peste doi ani de închisoare pentru trafic de droguri. A vândut timp de trei ani
Un elev de liceu din Alba, condamnat la peste doi ani de închisoare pentru trafic de droguri. A vândut timp de trei ani

În Alba, un elev din ultimul an de liceu a fost condamnat la doi ani și două luni de închisoare cu executare pentru trafic de droguri. Acesta și-a recunoscut faptele și a colaborat cu anchetatorii.

Profesorul acuzat de relații cu minora din Timișoara a recunoscut totul în biroul directorului. Unde s-au petrecut faptele
Profesorul acuzat de relații cu minora din Timișoara a recunoscut totul în biroul directorului. Unde s-au petrecut faptele

Acuzaţii revoltătoare îi sunt aduse unui profesor de liceu din Timişoara. Dascălul, de 31 de ani, ar fi avut o relaţie amoroasă cu una dintre elevele lui, o fată de 15 ani.

Marius Pintea, directorul anului pentru inovare. A transformat liceul din Teiuș într-un hub cu realitate augmentată și cloud
Marius Pintea, directorul anului pentru inovare. A transformat liceul din Teiuș într-un hub cu realitate augmentată și cloud

Marius Pintea din Teiuș a fost desemnat directorul anului pentru inovare în 2025, după ce a transformat un liceu într-un veritabil HUB educațional.

O judecătoare de la Curtea de Apel București confirmă dezvăluirile Recorder: „Suntem terorizaţi cu acţiuni disciplinare”
O judecătoare de la Curtea de Apel București confirmă dezvăluirile Recorder: „Suntem terorizaţi cu acţiuni disciplinare”

Dezvăluirile făcute jurnaliștii de la Recorder, care au prezentat într-un documentar mărturiile unor judecători și procurori, au provocat o premieră la Curtea de Apel București: conferință de presă publică, trasmisă live, pentru a răspunde acuzațiilor.

Reacția fermă a secției de procurori din CSM: Vom verifica realitatea concluziilor materialului de presă
Reacția fermă a secției de procurori din CSM: Vom verifica realitatea concluziilor materialului de presă

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a transmis, joi, un punct de vedere oficial după apariția materialului Recorder privind presupuse disfuncționalități grave din Justiție.

Președinta CAB, despre criza magistraților: „Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială”
Președinta CAB, despre criza magistraților: „Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială”

Președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, a declarat joi că tribunalele din țară rămân fără judecători pentru că „nu corespund nevoilor sociale” ale candidaților.  

