În ce condiții este preparată, de fapt, mâncarea în restaurantele de pe Aeroportul Otopeni. Ce nereguli au fost constatate

Inspectorii au dat amenzi, de peste 350.000 de lei și au retras de la vânzare mai multe produse. Și Compania Națională Aeroporturi București a fost avertizată cu privire la felul în care este păstrată curățenia în grupurile sanitare.

Pe langă mizerie, reprezentanții ANPC au găsit alimente păstrate la o temperatură nepotrivită și fără să aibă informații specifice în limba română pe etichete. De asemenea, bucatăriile și grupurile sanitare nu erau curățate corespunzător.

O masă la unul dintre restaurantele din Aeroportul Otopeni poate să coste mai mult decât un bilet de avion la Milano, de pildă. Cu toate acestea, operatorii economici ofereau clienților preparate gătite în condiții improprii și depozitate în vitrine murdare. 31 de amenzi în valoare de peste 350.000 de lei au fost aplicate și 11 puncte de lucru au fost închise până la remedierea problemelor.

De exemplu, un meniu cu salată, cafea și suc costă 96 de lei, redus de la 113.

Turist: „Sunt un pic cam piperate pentru salariile din România. De exemplu, la Viena este un pic mai ieftin ca aici. Mai și zburăm și ne trezim că mergem la muncă bolnavi, mai și plătim”.

Turist: „Foarte bine, așa le trebuie, altă dată să se învețe minte să nu bage în spital”.

Înainte să inchidă restaurantele, Autoritatea pentru Protecția Consumatorului a derulat o sesiune de consiliere a operatorilor economici. Aceștia au primit o listă cu abateri care ar trebui remediate.

Sebastian Hotca, vicepreședinte ANPC: „Dezamăgirea noastră a fost mare când am ajuns în aeroport și am constat că nu s-a îndeplinit nimic din ceea ce am constatat în urmă cu două săptămâni. Afluxul de pasageri va fi destul de mare și atunci este important să ne asigurăm că vor beneficia de cele mai bune produse. Temperaturile sunt ridicate, se vând fel de fel de produse, pericolul de a se îmbolnăvi este destul de ridicat”.

Nu în ultimul rând, celor de la Compania Națională Aeroporturi București li s-a cerut să păstreze curățenia în grupurile sanitare.

