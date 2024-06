Zbor istoric pentru România. Prima cursă către SUA, după 20 de ani, a decolat de pe Aeroportul Otopeni

Zborul cu numărul H4101 al companiei aeriene HiSky a decolat vineri, la ora 09:00, de pe Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” din Bucureşti, cu destinaţia New York.

Acesta este primul zbor transatlantic direct, cu plecare din România, efectuat de o companie aeriană de linie, după mai mult de 20 de ani. Zborul neîntrerupt durează aproximativ 10 ore.

”Vineri, 7 iunie, la ora 09:00, zborul cu numărul H4101 al companiei aeriene HiSky a decolat de pe Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” din Bucureşti, cu destinaţia New York. Acesta este primul zbor transatlantic direct, cu plecare din România, efectuat de o companie aeriană de linie, după mai mult de 20 de ani. Aeronava Airbus A330, cu înmatricularea românească YR-KID, este aşteptată să aterizeze pe aeroportul JFK, din metropola americană, la ora locală 11:35, după o călătorie neîntreruptă de aproximativ 10 ore”, anunţă compania.

HiSky

Odată cu lansarea rutei între Bucureşti şi New York, HiSky devine singura companie privată, din istoria aviaţiei româneşti, care operează zboruri programate către Statele Unite ale Americii şi primul operator aerian care introduce în programul regulat această destinaţie, după sistarea zborurilor companiei naţionale, în anul 2003.

Aeronava long-courier, utilizată pentru efectuarea zborului peste ocean, Airbus A330-200, este prima de acest tip înregistrată în România şi a intrat în flota companiei HiSky în luna decembrie a anului trecut. Cu o autonomie de peste 14 ore şi o viteză de croazieră de 870 km/h, A330-200 este unul dintre cele mai populare modele wide-body, propulsat de două motoare Rolls Royce Trent 772B. Aeronava care a decolat către New York are o configuraţie cu două culoare şi un număr total de 275 de locuri, împărţite în două clase de servicii, business şi economic.

Pentru zborul inaugural, la manşa aeronavei care transportă primii pasageri către SUA, se află chiar directorul general al companiei HiSky, Iulian Scorpan, pilot comandant, cu o experienţă de peste 20 de ani.

„Alături de pasagerii pe care îi avem la bord pentru zborul către New York, trăim, astăzi, un moment remarcabil, iar ziua de 7 iunie va rămâne cunoscută drept cea în care calea românilor către SUA s-a redeschis, după aproape 21 de ani. Suntem extrem de onoraţi să fim compania care reuşeşte să îndeplinească această dorinţă a pasagerilor din România şi din diaspora. Le mulţumim tuturor pentru încrederea pe care ne-au acordat-o, în ultimii trei ani, pe rutele din Europa. Asta ne-a oferit curajul şi energia de a îndrăzni să visăm la călătorii peste ocean şi, iată că, după multă muncă, decolăm, pentru prima dată, către New York. După realizarea de astăzi, următorul vis, pe care sunt convins că îl vom îndeplini curând, este să aterizăm la New York cu primii pasageri români care păşesc pe pământ american, fără viză”, a declarat Iulian Scorpan, CEO HiSky.

Zborurile regulate care conectează aeroportul Henri Coandă cu principalul aeroport din New York, John F. Kennedy, vor fi efectuate cu patru frecvenţe pe săptămână, cu plecare din România în fiecare zi de luni, miercuri, vineri şi sâmbătă, şi retur. Aeronava HiSky va decola de la Bucureşti la ora locală 8:30 şi va ateriza la New York la ora locală 11:35. Pentru zborurile retur, aeronava este programată să decoleze de pe aeroportul JFK la ora locală 13:25 pentru a ajunge la Otopeni la ora locală 6:15.

Conform datelor de trafic, HiSky este, din 2023, a doua cea mai mare companie românească, după numărul de pasageri transportaţi, şi al patrulea cel mai important operator de pe aeroporturile din România. Bucureşti este principala bază operaţională HiSky, însă compania operează curse regulate şi de pe aeroporturile din Iaşi, Baia Mare, Cluj Napoca, Timişoara şi Chişinău, dar şi zboruri charter, în parteneriat cu principalele agenţii de turism.

Ruta directă Bucureşti-New York poate fi accesată şi de pasagerii din Cluj Napoca şi Chişinău. În sistemul de rezervări al companiei este disponibilă opţiunea de achiziţie directă a zborurilor, cu o conexiune de numai o oră şi 10 minute, pe aeroportul din Bucureşti.

