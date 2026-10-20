Este vorba despre o prevedere din noul Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor (CATUC), adoptat prin Legea nr. 169/2026, publicată în Monitorul Oficial nr. 661 din 10 august 2026, conform Portalului Legislativ.

Măsura nu se aplică automat tuturor apartamentelor cu balcoane închise. Pentru ca aceasta să fie aplicată, ar trebui ca primăria să constate că lucrările au fost executate fără respectarea obligațiilor legale de autorizare.

Ce se întâmplă cu construcțiile făcute fără autorizație?

Noul Cod al Urbanismului le oferă proprietarilor construcțiilor realizate fără autorizație un termen de maximum un an de la intrarea sa în vigoare pentru a solicita intrarea în legalitate, în anumite condiții, conform unui comunicat de presă al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, scrie Agerpres.

Ulterior, regularizarea va fi permisă doar pentru anumite categorii de construcții, inclusiv balcoanele închise fără extinderea pe domeniul public.

Proprietarii care nu își legalizează construcțiile riscă majorarea cu 100% a impozitului pe clădire, iar dacă lucrările nu respectă cerințele legale, acestea pot fi desființate.

Legalizarea presupune respectarea normelor urbanistice și tehnice, iar pentru anumite lucrări, costurile și taxele vor fi de zece ori mai mari decât în cazul construcțiilor autorizate de la început.

Ce prevede noul Cod al Urbanismului privind autorizația de regularizare

(1) În situația în care au fost realizate lucrări cu nerespectarea autorizației de construire sau în absența acesteia, titularul lucrării are obligația de a solicita emiterea unei autorizații de regularizare autorității administrației publice competente să emită și autorizația de construire.

(2) Autorizația de regularizare se poate emite doar pentru clădirile cu funcțiunea de locuințe unifamiliale cu regim de înălțime parter/parter și etaj cu o suprafață construită desfășurată de maximum 150 mp, care nu sunt monumente istorice și sunt situate în afara zonelor de protecție ale monumentelor istorice sau a zonelor construite protejate, pentru anexe ale locuințelor, anexe gospodărești sau anexe ale exploatațiilor agricole în suprafață construită desfășurată de maximum 150 mp, și pentru lucrări de închidere a balcoanelor fără extinderea pe domeniul public.

(3) Autorizația de regularizare se emite de către autoritatea publică prevăzută la alin. (1), numai dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ condițiile impuse de legislația specială privind protecția mediului, cerințele fundamentale aplicabile construcțiilor prevăzute la art. 386, cerințele specifice imobilelor cu caracter special aparținând instituțiilor din SNAOPSN și au fost respectate reglementările urbanistice aplicabile.

(4) Condițiile privind impactul asupra mediului se verifică de către autoritățile competente cu protecția mediului.