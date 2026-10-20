Mulți tineri poartă adesea căști în urechi ascultând melodiile ori podcasturile preferate.

În medie, persoanele cu vârste cuprinse între 13 și 34 de ani petrec 4,5 ore pe zi ascultând diverse materiale audio, fie că este vorba despre podcasturi, muzică sau alte tipuri de conținut, potrivit unui sondaj realizat de Edison Research și publicat în luna mai, potrivit CNN.com.

De asemenea, aproximativ 56% din totalul redărilor de muzică pe Spotify la nivel mondial, în perioada 1 ianuarie – 25 noiembrie 2025, au provenit de la utilizatorii din Generația Z, potrivit unui reprezentant al platformei de streaming.

„Nu pot nici măcar să spăl vasele fără căști, pentru că pur și simplu mă plictisesc”, a spus Gali, în vârstă de 24 de ani, din New York.

Pentru majoritatea oamenilor, folosirea căștilor a devenit un obicei bine înrădăcinat, mai degrabă decât un semnal transmis intenționat celor din jur.

Cu toate acestea, chiar și fără să-și dea seama, „oamenii folosesc căștile pentru a se proteja de ceilalți”, a declarat dr. Gloria Mark, profesoară de informatică la Universitatea din California.

Studenții pierd nenumărate oportunități de interacțiune socială din cauza faptului că poartă constant căști, a declarat Richard Davidson, fondatorul și directorul organizației nonprofit Center for Healthy Minds din cadrul Universității din Wisconsin–Madison.

„Acum zece ani, lucrurile nu stăteau așa”, a spus el.

„Una dintre oportunitățile extraordinare pe care le oferă studiile universitare este aceea de a cunoaște oameni, inclusiv persoane diferite de tine, care provin din medii diferite”, a declarat Davidson, profesor de cercetare William James și Vilas în cadrul departamentelor de psihologie și psihiatrie. „Dacă se plimbă prin campus cu căștile în urechi, nu mai vorbesc între ei.”

Davidson a observat că și în cafenele, la coadă, tinerii „își scot pur și simplu telefoanele și rareori mai stau să aștepte fără să facă nimic. În zilele noastre, acest lucru a devenit foarte dificil pentru oameni. Poate chiar să-i zâmbească unei persoane care așteaptă alături de ei. Poate chiar să intre în vorbă cu un străin.”

„Nu-mi amintesc când am văzut ultima dată pe cineva care să stea de bunăvoie, pierdut în gânduri, pur și simplu singur cu propriile gânduri”, a spus Annabel, o altă studentă.

Interacțiunile sociale zilnice sunt esențiale

Experții afirmă că utilizarea căștilor ar putea contribui, de asemenea, la sentimentul de singurătate, o stare emoțională care afectează adolescenții din Generația Z, atât pe cei din universități, cât și pe cei mai mici, din școala gimnazială.

Aproape 33% dintre adolescenții cu vârste între 11 și 15 ani au declarat că se simt triști de mai multe ori pe săptămână, arată raportul UNICEF Child and Adolescent Mental Health in Romania: A Snapshot din septembrie 2022.

În total, 22,8% dintre elevii de gimnaziu prezintă un anumit nivel de risc de tulburare emoțională în mediul și interacțiunile sociale, potrivit UNICEF.

Chiar și momentele scurte de interacțiune cu persoane necunoscute pot contribui la îmbunătățirea stării de bine.

Purtarea căștilor poate împiedica aceste interacțiuni esențiale, potrivit lui Davidson.

„Aceste conexiuni simple, de zi cu zi, sau poate mai ales cele dintre persoane necunoscute, pot avea o importanță deosebită pentru starea noastră de bine”, a declarat Davidson.

„Sunt frecvente, ușor accesibile și ne pot ajuta să ne menținem starea de bine. Însă, dacă nu profităm de aceste oportunități, pierdem ocazii de a face lucruri benefice care ne sunt la îndemână în viața de zi cu zi”, a afirmat el.

Valoarea liniștii

Utilizarea constantă a căștilor poate, de asemenea, să ne împiedice să ne bucurăm pe deplin de o stare de claritate mentală și de prezență în momentul prezent.

„Cred că oamenii și-au pierdut capacitatea de a sta pur și simplu, știți, de a se bucura de liniște și de a-și lăsa gândurile să zboare sau de a-și permite să se plictisească”, a declarat Mark.

„Avem întotdeauna la îndemână ceva care să rezolve această problemă. Ceva care să umple acel gol.” Ceea ce poate fi perceput drept un gol poate reprezenta, în realitate, o experiență profund îmbogățitoare, potrivit lui Mark.

Renunțarea la căști și la alte surse de distragere a atenției ne poate ajuta să fim mai prezenți în momentul actual și mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru.

„Capacitatea de a fi conștienți este ca un mușchi: reprezintă abilitatea noastră de a ne îndrepta în mod intenționat atenția asupra a ceea ce se întâmplă, fără să ne pierdem într-un flux continuu de gânduri”, a declarat Davidson. „Erai atent la ceea ce făceai sau mintea îți era în altă parte?”