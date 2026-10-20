Proiectul vizează un sector de aproape 12 kilometri din statul Madhya Pradesh, aflat în apropierea unei rezervații de tigri, scrie Il Messaggero.

Inițiativa a fost realizată de Autoritatea Națională a Autostrăzilor din India (NHAI), sub coordonarea Ministerului Transporturilor Rutiere și Autostrăzilor, și a fost prezentată sub sloganul „Drumuri roșii, intenție verde”. Sistemul urmărește să îi determine pe conducătorii auto să reducă viteza și să le ofere animalelor trasee sigure pentru traversarea șoselei.

Marcajele roșii îi avertizează pe șoferi

Intervenția a fost realizată pe tronsonul Hiran-Sindoor, parte a autostrăzii naționale NH-45, care leagă orașele Bhopal și Jabalpur. Drumul traversează o zonă sensibilă din punct de vedere ecologic, în apropierea rezervației de tigri Veerangana Durgavati, cunoscută anterior sub numele de sanctuarul Nauradehi.

Pe o porțiune de aproximativ doi kilometri au fost aplicate marcaje roșii în carouri, considerate o premieră pentru autostrăzile din India. Acestea sunt realizate din material termoplastic aplicat la cald și au o grosime de cinci milimetri.

Culoarea puternică semnalează apropierea unui sector în care pot apărea animale sălbatice. În plus, textura ușor ridicată a marcajelor produce vibrații și un zgomot discret atunci când vehiculele trec peste ele, atrăgând atenția șoferilor și încurajându-i să încetinească.

Soluția a fost inspirată de marcajele folosite pe Sheikh Zayed Road din Dubai. Potrivit autorităților indiene, sistemul nu modifică structura drumului și nici mecanismul de drenaj. Scopul este reducerea vitezei fără utilizarea unor denivelări agresive, care ar putea determina frânări bruște.

Pasajele subterane oferă animalelor o cale sigură

Pe lângă marcajele speciale, proiectul include 25 de pasaje subterane amenajate de-a lungul tronsonului de 11,96 kilometri. Acestea permit animalelor să ajungă de cealaltă parte a autostrăzii fără să traverseze direct carosabilul, reducând astfel riscul coliziunilor cu vehiculele.

Pasajele au fost construite în punctele în care au fost identificate deplasări ale faunei. Amplasarea lor ține cont de relieful natural și de traseele de drenaj, astfel încât animalele să fie încurajate să le folosească.

Autoritățile au instalat și garduri din plasă metalică de-a lungul ambelor părți ale drumului, cu excepția sectoarelor în care configurația terenului nu permite această soluție.

În plus, camerele instalate pe podurile mai mici permit monitorizarea deplasărilor faunei. Aceste structuri pot fi folosite și de animale pentru a traversa zona. Marcajele albe de pe marginile drumului au, la rândul lor, rolul de a ghida șoferii și de a reduce riscul ieșirii vehiculelor de pe carosabil, pe terenurile cu vegetație din apropiere.

Modelul indian ar putea fi util și în România

Drumurile construite prin habitate naturale pot fragmenta teritoriile animalelor și pot crește riscul accidentelor. În cazul speciilor mari, precum tigrii, coliziunile cu vehiculele pot avea consecințe grave atât pentru animale, cât și pentru participanții la trafic.

Tronsonul Hiran-Sindoor a fost inaugurat în august 2025, iar măsurile speciale pentru protejarea faunei și utilizarea marcajelor roșii au fost prezentate de autorități în decembrie 2025.

Un sistem similar ar putea fi relevant și pentru România, mai ales în regiunile montane și împădurite, unde drumurile intersectează habitatele urșilor, lupilor și altor animale sălbatice. Pasajele dedicate faunei și gardurile de ghidare pot contribui la reducerea accidentelor dacă sunt amplasate ținând cont de traseele folosite de animale.