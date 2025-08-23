Imaginile dezastrului provocat de ciclonul mediteranean care a măturat România. Bilanțul morților după furtunile violente

23-08-2025 | 08:16
România a fost măturată, sâmbătă seară, de furtuni violente, care au făcut și victime. Două persoane au sfârșit tragic după acest episod de vreme severă.

autor
Adrian Crăciunoiu,  Ana Maria Barbu,  Elena Bejinaru,  Ioan Vrâncean,  Iulia Fătu,  Natașa Paraschiv,  Roxana Vlădășel

Un tânăr de 18 ani din județul Argeș a murit strivit de acoperișul unei magazii. Se adăpostise acolo de vijelie împreună unchiul și vărul său.

Un bărbat din Satu Mare s-a electrocutat mortal, în timp ce lucra la un panou electric. Pompierii au avut sute de intervenții într-un timp scurt.

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Când a început furtuna în județul Argeș, tânărul de 18 ani se afla în vizită la vărul său.

Împreună cu unchiul, s-au adăpostit într-o magazie, folosită și ca fânar.

Construcția nu a rezistat vântului care a suflat ca turbat, iar acoperișul s-a prăbușit peste cei trei.

Bărbatul de 40 de ani și fiul acestuia de 17 ani au fost salvați, fiind transportați la spital în stare stabilă.
Victima de 18 ani a fost scoasă de sub dărâmături în stop cardio-respirator și nu s-a mai putut face nimic pentru ea.

Și un bărbat de 52 de ani și-a găsit sfârșitul într-o localitate din Satu Mare.

S-a decis să lucreze, pe timpul furtunii, la panoul electric din casă. S-a electrocutat, iar medicii au declarat decesul.

Iar în Sectorul 4 din Capitală, un pieton a fost rănit grav de un copac ce s-a prăbușit peste el.

Bărbatul a fost găsit în stare de inconștiență de salvatori și transportat la spital.

În doar câteva minute, vijelia care a lovit Bucureștiul a pus la pământ zeci de copaci, inclusiv peste mașini.

Slt. Ștefan Eduard - ISU București-Ilfov: „91 de copaci căzuți, două elemente de construcție căzute și trei cabluri electrice afectate, în urma cărora au fost avariate 41 de mașini. În județul Ilfov au căzut 11 copaci și au fost avariate două autoturisme”.

Cei care se aflau pe stradă în acele clipe, au încercat să se adăpostească pe unde au putut.

Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert și un Cod portocaliu tip nowcasting.

La Întorsura Buzăului, ploaia puternică a căzut cu bucăți uriașe de gheață. Grindina a acoperit străzile și grădinile, iar fructele și legumele au fost afectate.

Și în județul Iași, străzile din multe localități s-au umplut de gheață. Pe unii oameni, furtuna i-a prins în trafic.

Grindina a umplut curțile și din localitatea Ardan, în județul Bistrița-Năsăud. A plouat torențial timp de aproape 20 de minute. Din fericire, nu sunt victime.

Probleme au fost și în județul Dolj, unde vântul puternic a doborât mai mulți copaci.

Dar a ridicat și un nor uriaș de cenușă de la Complexul Energetic Oltenia. Localnicii spun că praful s-a împrăștiat pe câțiva kilometri.

Vremea capricioasă a fost adusă de un ciclon, care străbate România. Acesta s-a format în bazinul Mării Mediterane, în zona orașului Genova din Italia. Aerul cald și umed de la suprafața mării s-a întâlnit cu mase de aer rece dinspre nordul continentului.

Au rezultat nori denși care au adus furtuni puternice și precipitații abundente, care s-au deplasat apoi spre nord-est.

În Italia, aeroporturile au fost paralizate, iar zborurile anulate sau redirecționate. În Croația, vijeliile au smuls acoperișuri și au inundat străzile.

Forma arcuită a acestui sistem noros ne indică faptul ca vântul bate cu o viteză foarte mare, peste 100km/h, iar culoarea, acest albastru deschis, înseamnă că este însoțit de cantități mari de apă și de grindină. Norul aduce cantități importante de ploaie și descărcări electrice. Ca să vă faceți o idee, harta fulgerelor arată că sâmbătă, în Croația, s-au înregistrat peste 600 de fulgere pe minut.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 23-08-2025 08:16

