Ilie Bolojan, discuții cu marii comercianți pe marginea plafonării prețurilor. Întâlnirea vine după „scandalul stenogramelor”

18-09-2025 | 19:14
Ilie Bolojan
Premierul Ilie Bolojan se întâlnește vineri cu marii comercianți pentru a discuta despre plafonarea adaosului comercial la unele alimente de bază.

Laura Culiță

Discuția are loc pe fondul unei dispute în coaliția de guvernare: social-democrații susțin prelungirea plafonării după 1 octombrie, în timp ce liberalii se opun.

Dispută în coaliție și stenograme clasificate

Guvernul, prin purtătoarea de cuvânt Ioana Dogioiu, a precizat că există stenograme clasificate ale ședinței de guvern de acum trei luni. Acestea ar dovedi că s-a decis atunci ca plafonarea să nu mai fie prelungită de la 1 octombrie.

Această explicație vine după ce social-democrații au negat că s-ar fi luat o astfel de decizie și au insistat pentru prelungirea măsurii. Liberalii, pe de altă parte, susțin că disputa este o strategie a PSD, în contextul alegerii președintelui de partid.

Pentru că nu au ajuns la un acord, PNL și PSD au convenit să ia o decizie finală săptămâna viitoare. Până atunci, premierul Bolojan se va întâlni cu marii comercianți pentru a evalua efectele plafonării.

Mihai Fifor
Fifor: „Bolojan bulversează administrația locală pentru beneficii minore. Soluția este reforma administrativ-teritorială”

Conform datelor Institutului de Statistică, multe alimente de bază, precum pâinea, carnea și laptele, au continuat să se scumpească în ultimii doi ani, chiar și cu adaosul comercial plafonat.

Traian Băsescu, interviu pentru Știrile ProTV: „Ne putem trezi cu oamenii lui Putin la putere la Chișinău”

