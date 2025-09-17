Ilie Bolojan: Relaţia cu SUA este strategică pentru România. Sunt în contact cu oficiali americani care ne vizitează

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că relaţia cu Statele Unite ale Americii este strategică pentru România, arătând că este în contact cu oficialii americani care vizitează ţara noastră.

"Relaţia cu Statele Unite este o relaţie strategică pentru România, la fel cum este şi relaţia din punct de vedere economic cu Uniunea Europeană. De exemplu, chiar astăzi, ministrul Energiei a avut o discuţie cu secretarul de stat american pentru energie, pentru a pune la punct colaborarea noastră pe problemele care ţin de nuclear şi pe zona de energie", a afirmat Bolojan, la un post TV, întrebat dacă are contact cu administraţia Trump şi cu oficiali americani.

El a menţionat că este în contact cu oficiali americani care vizitează România.

"Sunt în contact cu oficiali americani care ne vizitează şi toate contactele pe care le-am avut până în acest moment au fost comunicate public", a adăugat Ilie Bolojan.

