Purtătoarea de cuvânt a guvernului a tranșat problema „știa sau nu PSD de anularea plafonării”: Ședintele sunt pe stenograme

18-09-2025 | 15:47
Ioana Dogioiu
Inquam Photos / Octav Ganea

Ioana Dogioiu a declarat că purtătorul de cuvânt transmite doar mandatul premierului, nu opinii personale. Ea a respins acuzațiile privind plafonarea prețurilor la alimente și a refuzat să își ceară scuze.

Sabrina Saghin

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, despre disputele din coaliţie privind afirmaţia sa despre plafonarea preţurilor la alimentele de bază, că un purtător de cuvânt nu exprimă opinii personale, ci vorbeşte având în spate un mandat din partea premierului României şi nu intenţionează să facă niciun fel de alte comentarii şi să intre în niciun fel de dispută cu niciun lider de partid.

Dogioiu a mai spus că nu intenţionează să îşi ceară scuze pentru nimic. Aceasta a precizat că prelungirea de trei luni a fost adoptată în şedinţa de guvern din 27 iunie, una din primele şedinţe după învestirea actualului cabinet iar tot ceea ce se discută în cadrul şedinţelor de guvern este înregistrat şi se află în stenograme.

„Un purtător de cuvânt nu exprimă opinii personale, ci vorbeşte având în spate un mandat din partea premierului României. Nu intenţionez să fac niciun fel de alte comentarii, nu intenţionez să intru în niciun fel de dispută cu niciun lider de partid. Ceea ce v-am spus mai devreme este o chestiune principial şi general valabilă, poziţiile mele, de când am preluat această funcţie, nu au făcut niciodată excepţie de la această regulă. Nu am opinii personale, am mandat pentru fiecare declaraţie”, a spus Ioana Dogioiu, despre discuţiile din coaliţie privind nemulţumirile legate de afirmaţiile sale, privind plafonarea preţurilor la alimentele de bază, măsură care ar expira în curând.

Guvernul adoptă prelungirea și păstrează stenogramele

„În fapt, prelungirea de trei luni a fost adoptată în şedinţa de guvern din 27 iunie, una din primele şedinţe după învestirea actualului cabinet. După cum probabil ştiţi, tot ceea ce se discută în cadrul şedinţelor de guvern este înregistrat şi se află în stenograme”, a continuat ea.

Traian Basescu
Traian Băsescu ar putea primi săptămâna viitoare o locuință de protocol de la Guvern. Anunțul oficial

Ioana Dogioiu a anunţat că vineri dimineaţa premierul va avea o întâlnire pe tema preţurilor cu reprezentanţii retailerilor.

„Dacă în urma acestor discuţii şi a altor discuţii politice care ar putea avea loc în continuare vor apărea decizii ale premierului şi ale guvernului, vi le voi comunica cu siguranţă de la acest microfon sau în format scris”, a completat Dogioiu.

Întrebată dacă va desecretiza stenograma şedinţei de guvern, Ioana Dogioiu a răspuns: „Nu, este un document clasificat, nu se declasifică decât prin hotărârea de guvern.”

Dogioiu respinge acuzațiile și refuză scuzele

Ioana Dogioiu a răspuns şi la afirmaţia deputatului PSD Adrian Câciu, care îi cerea acesteia să îşi ceară scuze, în urma conflictului legat de plafonarea preţurilor la alimentele de bază.

„Un purtător de cuvânt nu vorbeşte niciodată iar declaraţiile mele nu au făcut excepţie, fără a avea mandat. Altă declaraţie nu voi face pe această temă. Nu intru în dispută cu niciun lider politic şi nu intenţionez să-mi cer scuze pentru nimic”, a spus aceasta.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului Ioana Dogioiu a precizat, sâmbătă, că decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliţia de guvernare, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv.

Anterior, liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu a transmis că va cere urgent clarificări partenerilor de guvernare privind eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, susţinând că subiectul nu a fost discutat în coaliţie şi PSD nu poate fi de acord cu această decizie.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 18-09-2025 15:47

