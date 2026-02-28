Teheranul și-a continuat represaliile la adresa țărilor din Golf. Un zgârie nori din Bahrain a fost lovit de o dronă iraniană. Mai multe persoane au fost rănite.

O altă dronă a vizat Aeroportul Internațional din Kuweit. Și acolo au fost înregistrate victime. Sirenele au răsunat din nou și la Tel Aviv.

Pe de altă parte, presa iraniană apropiată Gardienilor Revoluției a anunțat că Strâmtoarea Hormuz ar urma să fie închisă. Mai multe tancuri petroliere ar fi primit mesaje că nu vor putea trece. Prin urmare, au decis să oprească ori să schimbe cursul.