Cuplul Fermin Lopez – Lamine Yamal a fost unul letal pentru „Submarinul Galben”. Cei doi au colaborat excelent la primele două goluri ale catalanilor, cu Lopez în rol de servant și cu Yamal în rol de finalizator. A fost, așadar, 2-0 pentru gazde la pauză, golurile fiind marcate în minutele 28 și 37.

Odată cu reușita lui Pape Gueye, din minutul 49, a părut că oaspeții pot pune probleme pe Camp Nou, dar Lamine Yamal și-a desăvârșit tripla în minutul 68, iar Lewandowski a închis tabela în minutul 90+1, pentru FC Barcelona – Villarreal 4-1.

Catalanii sunt lideri, cu 64 de puncte, în timp ce Villarreal este a treia, având 51 de puncte.