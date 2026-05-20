Un concediu de câteva zile luat la două luni este mai eficient pentru sănătatea fizică și psihică decât unul singur, mai mare, pe an.

"Scurte și dese, cheia marilor succese. E mai relaxant așa. Urmează 3 sau 4".

Aceasta este și concluzia unui studiu realizat pe două grupuri diferite de angajați. Primul grup și-a luat un singur concediu lung, de aproximativ 23 de zile, în timp ce colegii din al doilea grup au ales mai multe vacanțe scurte, la aproximativ 2 luni distanță, de câte 4-5 zile.

Cercetătorii au observat că, în cazul primului grup, starea de bine și nivelul de energie se mențineau mai puțin de o săptămână după revenirea la muncă, după care apăreau stresul și epuizarea psihică. În schimb, angajații care și-au luat pauze mai dese au reușit să își mențină energia, motivația și productivitatea pentru mai mult timp.

Vacanta scurta nu presupune o calatorie extravaganta, poate fi si o perioada de cateva zile petrecute acasa, numita frecvent staycation. Importanta este sa ne detasam de activitatea cotidiana.

Gabriela Bondoc - medic primar psihiatru: „Dimineața când mă trezesc abia vreau să mă duc la muncă, deja vorbim de primele semne ale epuizării. Contează foarte mult ce faci în concediu, dacă ești o personaă care se odihnește stând atunci un weekend e de ajuns. Să avem grijă să facem lucruri care să ne încarce în aceste weekend-uri prelungite, dacă avem task-uri de servici nu se numește concediu”.

Angajații din țara noastră au început și ei să își ia mai multe concedii scurte, iar rezultatele se văd imediat, spun sefii lor.

Aida Chivu consultant HR: "Sunt undeva la o lună și jumătate anunțate. Sunt un pic mai relaxați, au o atitudine mult mai deschisă pentru a face și se vede că o zi în plus contează. Vin cu mai mult chef și cu mai multă productivitate”.

Autorii studiului le recomandă companiilor să îi încurajeze pe angajați să își ia concedii dese și să nu-i contacteze atunci când sunt în zilele libere.