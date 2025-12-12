Ilie Bolojan: Drumul expres Oradea-Arad ar putea fi construit de firme pe cheltuiala lor, dar fără plăţi în 2026

12-12-2025 | 16:24
Ilie Bolojan
Drumul expres Oradea-Arad ar putea fi construit mai repede, existând o intenţie a constructorilor de a începe lucrările pe cheltuiala lor, a declarat vineri, pe şantierul autostrăzii A3 din judeţul Bihor, premierul Ilie Bolojan.

 

"Este un proiect important pentru partea de vest a României, dar de a cărui începere nu suntem în situaţia să discutăm în perioada imediat următoare. (...) Înţeleg din discuţiile pe care le-am avut cu colegii care conduc CNAIR-ul că există o intenţie a constructorilor să înceapă lucrările pe cheltuiala lor mai repede. În condiţiile în care între constructori şi companie se ajunge la o înţelegere în acest sens, putem să găsim o formulă prin care lucrările să înceapă în cursul anului viitor, dar nu avem posibilitatea să facem plăţi în cursul anului viitor. Dar dacă constructorii şi compania găsesc acest aranjament, cu cât lucrările la proiectele strategice încep mai repede şi se termină mai repede, cu atât, aşa cum am spus mai înainte, este un câştig şi pentru cheltuieli, pentru că nu mai, gândiţi-vă, actualizăm cheltuieli, nu mai indexăm sume care sunt începute, deci sunt câştiguri financiare directe pentru stat, pentru Ministerul Transporturilor, dar sunt şi câştiguri pentru oameni care folosesc mai repede o infrastructură", a declarat Bolojan.

Constrângeri bugetare

Premierul a amintit că ordinul de începere a acestor lucrări pe acest drum expres a fost amânat pentru primăvara anului 2027, având în vedere problemele majore de gestionat privind supracontractarea pe proiectele de investiţii.

"Vă rog să vă gândiţi că am avut peste 28 de miliarde de euro din PNRR pe fonduri europene şi am semnat contracte de 47 de miliarde de euro, deci peste 20 de miliarde de euro suplimentar, ceea ce face ca finanţarea tuturor acestor lucrări să nu fie posibilă în actualul context de constrângeri financiare. Prin urmare, am convenit cu Ministerul Transporturilor ca toate lucrările care nu sunt astăzi începute să înceapă după finalul anului următor, anul următor fiind un an de constrângeri importante şi pentru noi este important ca lucrările care sunt astăzi începute să aibă finanţare. Practic, tot spaţiul bugetar pe care îl are România este ocupat în prezent de lucrări începute şi pe acestea, pe unele, trebuie să le eşalonăm după un anumit criteriu de priorităţi", a motivat şeful Guvernului.

Proiectul se află într-o fază avansată de planificare şi contractare, dar nu s-au început încă lucrările propriu-zise la teren, deşi au finanţare europeană alocată. CNAIR a amânat în septembrie demararea lucrărilor motivând lipsa de fonduri pentru cofinanţarea proiectului şi pentru reorganizarea execuţiei.

Ilie Bolojan
Ilie Bolojan, despre documentarul Recorder: „Aspectele prezentate par grave și trebuie verificate”

Date tehnice ale Drumului Expres Oradea–Arad

Drumul Expres Arad - Oradea va avea o lungime totală de 120,1 kilometri, prevăzut cu patru benzi de circulaţie şi multiple conexiuni cu oraşele de pe traseu. Proiectul este structurat în trei loturi: Lotul 1: Oradea - Salonta (33,7 kilometri) şi legătura cu DN 79 Salonta (5,3 kilometri); Lotul 2: Salonta - Chişineu Criş (39,7 kilometri) şi legătura cu graniţa Ungariei (10 kilometri) şi Lotul 3: Chişineu Criş - Arad (47 kilometri), cu un drum de legătură spre zona industrială Arad Vest (2,9 kilometri).

Contractul pentru primul lot a fost adjudecat de asocierea Precon Transilvania SRL - Automagistral Pivden SRL şi semnat în 15 mai 2025, la Ministerul Transporturilor, valoarea totală a contractului fiind de 2,32 miliarde lei (fără TVA), finanţată prin Programul Transport 2021-2027. Termenul de execuţie prevăzut era de 24 de luni, iar proiectul include 32 de lucrări de artă, printre care un pasaj de 727 de metri peste calea ferată şi drumul comunal DC 77.

Contractele pentru celelalte loturi sunt, de asemenea, semnate cu firme, dar implementarea efectivă rămâne incertă.

Ministrul Justiției cere verificarea dezvăluirilor din documentarul Recorder și condamnă persecuția magistraților. INTERVIU

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 12-12-2025 16:24

