Peste 200.000 de puieți vor fi plantați în Mureș pentru refacerea pădurilor distruse de furtuni și de gândacii de scoarță

Peste 200.000 de puieți vor fi plantați în Mureș, după ce furtunile și gândacii de scoarță au distrus aproape 50 de hectare de pădure.

Valoarea proiectului este de peste patru milioane de lei, bani europeni prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

În Munții Călimani, zeci de hectare de pădure au fost puse la pământ de vijelii puternice în anii trecuți.

Vântul a doborât atunci molizii uriași, iar la scurt timp au apărut și gândacii de scoarță, dăunători greu de combătut.

Petruț Aurel, inginer Ocolul Silvic Vătava: „Suprafața de 49,35 de hectare, care este calamitată, a rezultat în urma doborâturilor de vânt din anul 2021-2022, iar pe urmă a urmat un atac de ipide, o insectă care atacă arborii, supraviețuiește în arbori doborâți și apoi se extinde în pădurile sănătoase din jur.”

În comuna Vătava, pentru refacerea a 50 de hectare, autoritățile au accesat fonduri europene.

Emil Bendriș, primar localitatea Vătava: „Am accesat un proiect prin Fondul de Mediu, în valoare de patru milioane de lei, să plantăm în zonele unde au fost calamități și căderi de pădure.”

Localnicii spun că furtunile puternice din 2021 au afectat totul în jur.

Bărbat: „Mai venea câte o vântoasă așa, rupea tot. Ținea așa pe zeci de hectare.”

Bărbat: „Am auzit că au fost lemne dărâmate. Nu ar fi rău să se refacă.”

Pe cele 50 de hectare de teren vor fi plantați 225.000 de puieți.

Lucrările ar trebui să înceapă anul viitor, în luna februarie.

