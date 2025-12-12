Câți urși sunt în România. Concluzia celui mai amplu studiu desfășurat vreodată, pe baza probelor ADN

12-12-2025 | 17:40
Așteptată de trei ani, numărătoarea urșilor pe baza probelor ADN a luat sfârșit. Studiul, cel mai amplu desfășurat vreodată în lume pentru această specie, după cum afirmă Ministerul Mediului, arată că în țară trăiesc peste 10.000 de exemplare.

Cercetarea indică și unde densitatea populației de urși implică riscuri. Acolo, cotele de vânătoare ar putea fi mai mari, în viitor.

Estimarea populației de urși a fost realizată pe baza a 24.000 de probe culese în perioada martie - decembrie 2023.

Exemplarele împușcate în ultimii doi ani, ca metodă de prevenție, nu au fost incluse în studiu.

Rezultatele finale arată că avem între 10.657 și 12.787 de urși, cu un interval de încredere de 95%.

Mai bine de două treimi (68%) sunt masculi, iar 32% femele, distribuția pe vârste fiind uniformă.

Șerban Davidescu, director general INCDS: „Avem peste 10.000 de urși, cel puțin peste 10.000 de urși. Centrul și nucleul acestui studiu este această metodă nouă, inovativă. Este pentru prima oară când se folosește la nivel mondial, la scara unei țări ca România, estimarea populației de urși pe baza probelor genetice.”

Studiul a împărțit teritoriul României în patru categorii distincte: una este cea a zonelor de risc, unde ar putea fi necesară intervenția.

Apoi există zone cheie pentru conservare, parcuri naturale și coridoare ecologice, unde urșii găsesc condiții optime de trai, iar omul trebuie să-și facă simțită prezența cât mai puțin. Mai sunt zone de management durabil și teritorii marginale.

Clasificarea a luat în calcul atât datele genetice, cât și distribuția habitatelor, zonele agricole și turistice, apelurile la 112 și istoricul pagubelor produse de urși.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului: „Ce ne propunem noi să facem mai departe este ca legile care vor fi date cu privire la cote, un subiect amplu discutat în ultimii ani, să fie bazate pe știință. Fiecare zonă va avea un grad de risc. Acolo unde avem gradul de risc mai mare vor fi luate măsuri mult mai rapide de intervenție.”

Ramon Jurj, cercetător științific INCDS: „Implementarea planului național de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România, care include studiul finalizat acum și amenajarea unei rezervații pentru exemplarele-problemă, costă peste 57 de milioane de lei. Banii au venit, în principal, de la Uniunea Europeană. Ministrul Mediului a anunțat că există fonduri — 30 de milioane de lei — și pentru garduri electrice, astfel încât oamenii să-și poată proteja gospodăriile și fermele.”

ursi, romania, studiu, ADN

Rezervația de urși care se construiește lângă Brașov, cu bani europeni, va fi gata în prima jumătate a anului viitor, conform ministrul Mediului, Diana Buzoianu, care a inspectat șantierul.

Lucrările pentru amenajarea rezervației de urși de lângă Brașov se fac în pași de melc. Anunțate în urmă cu patru ani au demarat abia anul trecut în luna mai.

