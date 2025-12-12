Un bărbat s-a ales cu dosar penal după ce și-a lovit câinele și l-a trântit la pământ. Scenele șocante au fost filmate

O cameră de supraveghere a filmat scene revoltătoare în spatele unui bloc din Năvodari.

Atenție, urmează detalii care va pot afecta emoțional!

Un bărbat își scoate câinele afară, iar momentul se transformă rapid într-un episod greu de privit. Animalul este lovit și trântit la pământ, în timp ce agresorul își continuă gesturile fără nicio urmă de reținere.

După ce imaginile au ajuns în spațiul public, polițiștii din Năvodari s-au sesizat. În urma verificărilor, au identificat un individ de 33 de ani.

A fost deschis un dosar penal pentru provocarea de suferințe fizice și psihice unui animal. Între timp, cățelul a fost preluat de Protecția Animalelor.

