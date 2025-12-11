Bătrâni dintr-un azil al groazei au fost mutați pe ascuns în casa proprietarei, după un control. Ce spun rudele

În Timiș, peste 70 de bătrâni au fost găsiți în condiții insalubre, în casa proprietarei unui azil. Autoritățile au controlat în urmă cu câteva zile azilul propriu-zis și au identificat mai multe nereguli.

Între timp, conducerea unității a decis să îi mute pe oameni - fără să anunțe - într-o locuință aflată la 50 de kilometri.

Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Azilul privat din comuna Lenauhaim, județul Timiș, a fost controlat în urmă cu câteva zile de inspectorii Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială.

Atunci, proprietarii nu le-au permis inspectorilor să verifice toate spaţiile, aşa că aceştia s-au întors peste două zile, le-au retras licenţa de funcţionare şi le-au cerut să contacteze rudele bătrânilor, ca să îi ia acasă.

Însă, în azil mai erau doar 14 dintre cei 56 de bătrâni. Autorităţile au aflat că aceştia fuseseră mutaţi în casa proprietarei, în altă localitate, la Cenad.

Casa a fost cumpărată în urmă cu un an şi transformată în azil clandestin.

Aparținător: E ceva control, nu știu ce nereguli au găsit și am fost întrebat dacă poate să meargă temporar.

Reporter: Pe cine aveți aici?

Aparținător: Pe mama.

Reporter: Știați că au fost mutați aici?

Aparținător: Nu știam că au fost mutați aici, că telefonul i-a fost închis de două zile.

În locuinţă, autoritățile au găsit 76 de persoane. Multe dintre ele, bolnave. Acestea stăteau pe jos, pe saltele, în condiții improprii. La fața locului au ajuns medici, polițiști și pompieri. Bătrânii au fost evaluați medical.

Diana Cojoleanca, director executiv AJPIS Timiș: „Este vorba de o persoană fizică care a găzduit clandestin, este o anchetă în curs persoanele vor fi, au fost evaluate și vor fi transportate în condiții de maximă siguranță la centre pentru personae vârstnice”.

Bătrânii ar fi fost îngrijiți de cetățeni asiatici, fără drept de ședere la noi în țară. Iar geamurile casei erau acoperite cu staniol, astfel încât vecinii să nu vadă ce este înăuntru.

Localnică: „Din câte am văzut nu erau în stare foarte bună. din câte am văzut, era o bătrână aproape leșinată. Stăteau și pe saltele pe jos. Când am ajuns la fața locului am văzut bătrânii cum îi scoteau de înăuntru. Alții i-au scos pe targă”.

Autoritățile au decis mutarea oamenilor în alte cămine de bătrâni din județ, autorizate. Nouă bătrâni au fost internați în spital. Pentru un loc la azil, rudele oamenilor plăteau peste 3.000 de lei pe lună.

