Bătrâni dintr-un azil al groazei au fost mutați pe ascuns în casa proprietarei, după un control. Ce spun rudele

Stiri Diverse
11-12-2025 | 17:17
×
Codul embed a fost copiat

În Timiș, peste 70 de bătrâni au fost găsiți în condiții insalubre, în casa proprietarei unui azil. Autoritățile au controlat în urmă cu câteva zile azilul propriu-zis și au identificat mai multe nereguli.

autor
Daniel Preda

Între timp, conducerea unității a decis să îi mute pe oameni - fără să anunțe - într-o locuință aflată la 50 de kilometri.

Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Azilul privat din comuna Lenauhaim, județul Timiș, a fost controlat în urmă cu câteva zile de inspectorii Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială.

Atunci, proprietarii nu le-au permis inspectorilor să verifice toate spaţiile, aşa că aceştia s-au întors peste două zile, le-au retras licenţa de funcţionare şi le-au cerut să contacteze rudele bătrânilor, ca să îi ia acasă.

Citește și
friedrich merz
Cancelarul Germaniei: „Războiul civil din Siria s-a încheiat — e timpul ca sirienii să se întoarcă acasă”

Însă, în azil mai erau doar 14 dintre cei 56 de bătrâni. Autorităţile au aflat că aceştia fuseseră mutaţi în casa proprietarei, în altă localitate, la Cenad.

Casa a fost cumpărată în urmă cu un an şi transformată în azil clandestin.

Aparținător: E ceva control, nu știu ce nereguli au găsit și am fost întrebat dacă poate să meargă temporar.
Reporter: Pe cine aveți aici?
Aparținător: Pe mama.
Reporter: Știați că au fost mutați aici?
Aparținător: Nu știam că au fost mutați aici, că telefonul i-a fost închis de două zile.

În locuinţă, autoritățile au găsit 76 de persoane. Multe dintre ele, bolnave. Acestea stăteau pe jos, pe saltele, în condiții improprii. La fața locului au ajuns medici, polițiști și pompieri. Bătrânii au fost evaluați medical.

Diana Cojoleanca, director executiv AJPIS Timiș: „Este vorba de o persoană fizică care a găzduit clandestin, este o anchetă în curs persoanele vor fi, au fost evaluate și vor fi transportate în condiții de maximă siguranță la centre pentru personae vârstnice”.

Bătrânii ar fi fost îngrijiți de cetățeni asiatici, fără drept de ședere la noi în țară. Iar geamurile casei erau acoperite cu staniol, astfel încât vecinii să nu vadă ce este înăuntru.

Localnică: „Din câte am văzut nu erau în stare foarte bună. din câte am văzut, era o bătrână aproape leșinată. Stăteau și pe saltele pe jos. Când am ajuns la fața locului am văzut bătrânii cum îi scoteau de înăuntru. Alții i-au scos pe targă”.

Autoritățile au decis mutarea oamenilor în alte cămine de bătrâni din județ, autorizate. Nouă bătrâni au fost internați în spital. Pentru un loc la azil, rudele oamenilor plăteau peste 3.000 de lei pe lună.

Sursa: Pro TV

Etichete: timis, batrani, azil,

Dată publicare: 11-12-2025 17:08

Articol recomandat de sport.ro
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
Citește și...
70 de bătrâni înghesuiți în casa proprietarei unui azil închis recent, în Timiș. Oamenii stăteau pe jos, pe saltele
Stiri actuale
70 de bătrâni înghesuiți în casa proprietarei unui azil închis recent, în Timiș. Oamenii stăteau pe jos, pe saltele

În Timiș, peste 70 de bătrâni au fost găsiți în condiții insalubre, în casa proprietarei unui azil. Autoritățile au controlat în urmă cu câteva zile azilul propriu-zis și au identificat mai multe nereguli.

Cancelarul Germaniei: „Războiul civil din Siria s-a încheiat — e timpul ca sirienii să se întoarcă acasă”
Stiri externe
Cancelarul Germaniei: „Războiul civil din Siria s-a încheiat — e timpul ca sirienii să se întoarcă acasă”

Cancelarul german Friedrich Merz a semnalat luni că războiul civil în Siria s-a încheiat, prin urmare nu mai există niciun motiv pentru a acorda azil migranţilor sirieni veniţi în Germania.

Numărul solicitanţilor de azil în Germania continuă să scadă. Ministru: „Am redus considerabil factorul de atracţie”
Stiri externe
Numărul solicitanţilor de azil în Germania continuă să scadă. Ministru: „Am redus considerabil factorul de atracţie”

Tendinţa descendentă a numărului de persoane care solicită azil în Germania a continuat, cu 97.277 de cereri depuse pentru prima dată în primele 10 luni din 2025, față de cele 199.947 de cereri în aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit oficialilor.

Recomandări
O judecătoare de la Curtea de Apel București confirmă dezvăluirile Recorder: „Suntem terorizaţi cu acţiuni disciplinare”
Stiri actuale
O judecătoare de la Curtea de Apel București confirmă dezvăluirile Recorder: „Suntem terorizaţi cu acţiuni disciplinare”

Dezvăluirile făcute jurnaliștii de la Recorder, care au prezentat într-un documentar mărturiile unor judecători și procurori, au provocat o premieră la Curtea de Apel București: conferință de presă publică, trasmisă live, pentru a răspunde acuzațiilor.

Reacția fermă a secției de procurori din CSM: Vom verifica realitatea concluziilor materialului de presă
Stiri actuale
Reacția fermă a secției de procurori din CSM: Vom verifica realitatea concluziilor materialului de presă

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a transmis, joi, un punct de vedere oficial după apariția materialului Recorder privind presupuse disfuncționalități grave din Justiție.

Președinta CAB, despre criza magistraților: „Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială”
Stiri actuale
Președinta CAB, despre criza magistraților: „Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială”

Președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, a declarat joi că tribunalele din țară rămân fără judecători pentru că „nu corespund nevoilor sociale” ale candidaților.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 11 Decembrie 2025

48:32

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
10 Decembrie 2025

01:31:59

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28