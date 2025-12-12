Papa Leon al XIV-lea, mesaj către serviciile de spionaj italiene: „Trebuie respectată demnitatea umană. Sunt necesare limite”

Papa american Leon al XIV-lea denunţă vineri folosirea cu rea-voinţă a unor informaţii confidenţiale împotriva Bisericii Catolice şi îndeamnă serviciile de spionaj la ”vigilenţă” şi la respectarea demnităţii umane, relatează AFP.

”Trebuie să dăm dovadă de o vigilenţă riguroasă pentru a evita ca informaţii confidenţiale să nu fie folosite pentru a intimida, manipula, şantaja sau discredita (...)”, a denunţat Papa american într-o audienţă, la Vatican, în faţa unor reprezentanţi ai agenţilor italieni de informaţii.

”Asta e valabil şi în domeniul ecleziastic. Într-adevăr, în mai multe ţări, Biserica este victima serviciilor de informaţii, care acţionează în scopuri rău-voitoare şi-i reprimă libertatea”, a denunţat Suveranul Pontif.

Speaking to Italy's secret services, Pope Leo calls for security rooted in ethics, warning that the pursuit of peace must never come at the expense of human dignity or truth.https://t.co/qgQK4UvFGU — Vatican News (@VaticanNews) December 12, 2025

Papa nu a citat niciun stat, însă Biserica Catolică este vizată de restricţii în mai multe regiunii ale lumii, adesea în baza unor informaţii de la servicii de informaţii de stat, ca de exemplu în Nicaragua.

În ultimii ani, regimul Ortega-Murillo a desfăşurat o represiune la scară mare a instituţiilor catolice, marcată de confiscări de proprietăţi şi expulzarea a zeci de preoţi.

Leon al XIV-lea a făcut aceste declaraţii la marcarea unui secol de la înfiinţarea serviciilor italiene de informaţii.

El a insistat asupra ”respectării demnităţii umane şi a drepturilor indivizilor”.

Într-o perioadă marcată de puterea unor instrumente tehnologice, este ”necesar să stabiliţi limite, fondate pe respectarea demnităţii umane, şi să rămâneţi vigilenţi împotriva tentaţiilor la care văexpune funcţia voastră”, a cerut el.

”Vegheaţi ca (...) protecţia securităţii naţionale să garanteze în permanenţă drepturile indivizilor, viaţa lor privată şi de familie, libertăţile lor de conştiinţă şi la informare şi dreptul lor la un proces echitabil”, le-a cerut spionilor Leon al XIV-lea.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













