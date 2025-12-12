Bolojan, mesaj către români: „Vă mulțumesc pentru răbdarea din această perioadă dificilă. Nici pentru mine nu a fost ușor”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că le mulţumeşte tuturor românilor pentru parcurgerea acestei perioade dificile, el afirmând că nici pentru ei nu este uşor, dar nici când ai o funcţie de responsabilitate nu este ușor.

”Le mulţumesc tuturor românilor pentru parcurgerea acestei perioade dificile. Nici pentru ei nu este uşor, dar nici când ai o funcţie de responsabilitate şi eşti pus în situaţia să pui în practică măsuri care nu sună bine, nu este uşor”, a spus premierul pe şantierul Autostrăzii A3, întrebat ce mesaj are pentru români, la finalul acestui an.

”Le mulţumesc pentru că înţeleg care este situaţia şi sunt convins că anul viitor, după ce aceste măsuri de corecţie îşi vor arăta efectele, vom putea să repunem economia pe baze sănătoase şi să creăm condiţii de dezvoltare în anii următori. Am încredere în România”, a mai spus premierul.

