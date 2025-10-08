Horoscop 9 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va semna un contract pe bani mulți

Horoscop cu Neti Sandu
08-10-2025 | 20:34
neti sandu
PRO TV

Horoscop 9 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi frumoasă. Am face bine să ne mai pese și de noi — să ne odihnim, să facem puțină mișcare, să ne întâlnim cu prietenii și să punem țara la cale.  

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 9 și o să ne bucurăm de tot ce ne înconjoară, că motive sunt, cu duiumul.

Horoscop 9 octombrie 2025 – BALANȚĂ

Or să vă curteze diverși ca să intrați într-o combinație partenerială și să vă puneți toată măiestria în slujba unei idei — și o să urmeze un succes. Cineva își face curaj să vă abordeze, fiindcă simte potențial de relație, și o să vă puteți armoniza, dacă nu sunteți implicați deja în altă poveste sentimentală.

Horoscop 9 octombrie 2025 – SCORPION

Sunteți plini de idei și o să găsiți măcar una pe care s-o puneți în practică, iar cei care cred în voi o vor aprecia, că pare de valoare. O persoană dragă vă invită pe alte meleaguri și promite să fie o experiență minunată. E undă verde la călătoriile lungi.

Horoscop 9 octombrie 2025 – SĂGETĂTOR

Vă veți putea asocia cu cineva care este pe lungimea voastră de undă și o să vă sincronizați în activități, ca să vă asigurați succesul. Se pare că aveți o frământare interioară și o să vă străduiți să ajungeți la o înțelegere de sine, ca să puteți trăi în doi, echilibrat.

Citește și
neti sandu
Horoscop 8 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care are un plan serios legat de locuință

Horoscop 9 octombrie 2025 – CAPRICORN

Se observă o bună colaborare cu șefii și puteți spera la o promovare — poate vi se încredințează conducerea unui departament, că sunt mulțumiți de progresul vostru. O reușită se anunță și în sectorul financiar: e posibil să semnați un contract pe bani mulți, care să vă aducă stabilitate.

Horoscop 9 octombrie 2025 – VĂRSĂTOR

Poate o să ieșiți mai des la socializare, că vor fi ocazii, și se poate să apară o nouă rampă de lansare pe scena socială. Se adună bani în cont și o să puteți face cumpărături de sezon — să umpleți cămara și să le luați copiilor tot ce au nevoie.

Horoscop 9 octombrie 2025 – PEȘTI

Se poate să le mai cereți o păsuire șefilor, ca să terminați proiectele începute, fiindcă sunt altele noi care stau la rând și nu vreți să le ratați. Poate vă interesați de un sejur într-o stațiune de agrement și o să găsiți prețuri convenabile, se pare.

Horoscop 9 octombrie 2025 – BERBEC

Poate o să le cereți șefilor niște înlesniri ca să se îmbunătățească și calitatea muncii; poate doriți o modificare a programului, ca să vă ocupați mai bine de copii. Se pare că sunt niște probleme de sănătate pe care le-ați tot neglijat și încep neplăcerile dacă nu vă îngrijiți. Mare grijă!

Horoscop 9 octombrie 2025 – TAUR

O să vă ocupați și de casă — poate luați lucruri noi în locul celor uzate și îi faceți fericiți pe ai voștri. Se poate să recuperați niște bani și să mai completați unele lipsuri, ca să ajungeți cu cheltuielile la zi.

Horoscop 9 octombrie 2025 – GEMENI

Poate vă conving prietenii să vă implicați într-o activitate recreativă — să mergeți la sală sau să faceți ceva care să vă elibereze de tensiuni. O persoană dragă vouă vă invită la un film, o piesă de teatru sau o cină romantică. Vedem ce și cum.

Horoscop 9 octombrie 2025 – RAC

Vi se aprobă un împrumut — e ceva ce trebuie cumpărat musai: o casă, o mașină, sau poate lucruri legate de o afacere în care trebuie să investiți. În plan sentimental, lucrurile se intensifică și o să vă bucurați de atenția cuiva care se simte atras de voi.

Horoscop 9 octombrie 2025 – LEU

E agitație la voi — poate aveți un proiect nou-nouț sau trebuie să dați zor să le încheiați pe cele începute de multă vreme. O să vă scoată la cafea cineva care a rămas cu niște nedumeriri legate de un incident recent și aveți de clarificat situația.

Horoscop 9 octombrie 2025 – FECIOARĂ

Întrevedere cu cineva care vrea să puneți bazele unei colaborări și să vă implicați total, că s-a văzut că faceți treabă bună — și chiar se anunță succes. Poate plecați și voi undeva în weekend și o să dați un refresh stării de spirit, că ați fost cam obosiți.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: horoscop, planete, horoscop neti sandu, neti sandu, zodii,

Dată publicare: 08-10-2025 20:34

Articol recomandat de sport.ro
Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat
Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat
Citește și...
Horoscop 8 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care are un plan serios legat de locuință
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 8 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care are un plan serios legat de locuință

Horoscop 8 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu sare și piper. Am face bine să ne ocupăm și de lucrurile pe care le-am tot evitat, în speranța că vor dispărea de la sine. Dar n-a fost să fie!  

Horoscop 7 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Dragostea bate la ușă pentru o zodie. Va începe o relație de cuplu
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 7 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Dragostea bate la ușă pentru o zodie. Va începe o relație de cuplu

Horoscop 7 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu Lună Plină. O să avem un program încărcat și o să reușim să punem niște lucruri la punct dacă vom accesa resursele interioare — altminteri, o să meargă mai greu.  

Horoscop 5 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia pentru care e posibil să apară ceva cheltuieli
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 5 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia pentru care e posibil să apară ceva cheltuieli

Horoscop 5 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi frumoasă. O să ne dăm voie să ne relaxăm, să relaționăm cu oameni dragi, să ieșim la plimbare și să ne bucurăm de lucrurile frumoase din viața noastră.  

Recomandări
Primele explicații oficiale pentru avertismentele care anunțau o furtună istorică. „Trebuie să ne bucurăm că n-a fost așa”
Vremea
Primele explicații oficiale pentru avertismentele care anunțau o furtună istorică. „Trebuie să ne bucurăm că n-a fost așa”

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, și Florinela Georgescu, directorul de prognoză al ANM, au făcut precizări cu privire la ciclonul Barbara care a creat probleme în 22 de județe din sudul și estul țării.

Reducerea numărului de parlamentari stârnește noi tensiuni. UDMR și minoritățile amenință că rup coaliția
Stiri Politice
Reducerea numărului de parlamentari stârnește noi tensiuni. UDMR și minoritățile amenință că rup coaliția

De la tăierile de angajați din primării, o nouă temă agită coaliția – reducerea numărului de parlamentari.

Cum a scăpat Alina Bica de închisoare: Judecătorii au echivalat arestul de acasă pe timpul nopţii cu detenţia în penitenciar
Stiri Justitie
Cum a scăpat Alina Bica de închisoare: Judecătorii au echivalat arestul de acasă pe timpul nopţii cu detenţia în penitenciar

Magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti au apelat la un artificiu juridic pentru a o scăpa pe Alina Bica de efectele condamnării de patru ani de închisoare primită în anul 2019.

 

Top citite
1 horoscop bani
Shutterstock
Stiri Diverse
Patru zodii primesc sprijin financiar sau în carieră pe 8 octombrie 2025
2 Bruno Mars
Getty
Stiri Mondene
Bruno Mars împlineşte 40 de ani. Detalii neștiute despre viața artistului. GALERIE FOTO
3 baieti, liceu
Shutterstock
Stiri actuale
Un elev de 18 ani a pulverizat cu spray lacrimogen într-un liceu din Buftea. Trei copii şi doi profesori au primit îngrijiri
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 08 Octombrie 2025

48:48

Alt Text!
La Măruță
08 Octombrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Octombrie 2025

01:45:57

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28