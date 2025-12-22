Horoscop 23 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi azi o sumă importantă de bani

Horoscop 23 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu rezolvări. E agitație, ne-au rămas multe de făcut, dar ne și place situația, că vin sărbătorile și asta înseamnă fericire.

Vibrația zilei este 5 și o să ne bucurăm că avem cui să facem surprize și să aducem oamenilor zâmbetul pe buze.

Horoscop 23 decembrie 2025 – CAPRICORN

E multă treabă de făcut, dar o să fiți expeditivi, ca să vă rămână timp pentru diverse alte lucruri, mai ales dacă vreți să și plecați la drum. E cineva care insistă să vă vedeți în zilele libere, ca să mai faceți diferite activități de plăcere și să vă bucurați de sărbători.

Horoscop 23 decembrie 2025 – VĂRSĂTOR

Sunt ceva mondenități la care o să ajungeți și o să rămâneți în legătură, că o să descoperiți că aveți trăsături și interese comune. În orice moment puteți pleca în vacanță și să petreceți altundeva Revelionul și să mai rămâneți o zi, două, ca să vă și distrați.

Horoscop 23 decembrie 2025 – PEȘTI

Prietenii, rudele vă cheamă pe la ei și o să faceți în așa fel încât să treceți pe la fiecare, ca să fie un schimb emoțional care o să vă facă tare bine. O să vă faceți program de treburi gospodărești, vă mai ajută și ai voștri ca să vă descurcați cu tot ce v-ați propus.

Horoscop 23 decembrie 2025 – BERBEC

Mai sunt mărunțișuri de care trebuie să vă achitați. Poate la serviciu e chiar multă muncă, dar o să aveți spor să vă achitați de toate obligațiile. Vi se lansează invitația să le faceți o vizită unor rude și, cu prima ocazie, o să vă duceți, poate de Crăciun.

Horoscop 23 decembrie 2025 – TAUR

O să faceți toate demersurile necesare ca să vă recuperați toți banii împrăștiați și o să-i adunați până la sfârșitul anului; se poate chiar în cursul zilei de azi. Vi se lasă un timp de gândire până în ianuarie să spuneți dacă vă implicați într-un business.

Horoscop 23 decembrie 2025 – GEMENI

Poate vă mai consultați cu niște coechipieri de afaceri ca să analizați ofertele de job pentru anul viitor și vedeți ce alegeți. Se rezolvă, în sfârșit, chestiuni mai vechi și încheiați o etapă, ca să puteți da drumul proiectelor noi, în curând.

Horoscop 23 decembrie 2025 – RAC

Deși aveți multă treabă, se poate să vă scoată cineva la plimbare și să vă bucurați de vești bune, că o să mai ieșiți și după Crăciun, poate de Anul Nou. Se poate să mai aterizeze o sumă de bani și poate vă duceți câteva zile într-o stațiune de agrement cu ai voștri, după Crăciun.

Horoscop 23 decembrie 2025 – LEU

Poate adunați în jurul vostru niște oameni cu care să plecați pe undeva, ca să vă relaxați, că aveți nevoie de o schimbare de mediu. E posibil să primiți cadouri de Crăciun, de la slujbă sau din alte părți, și o să aveți grijă să le luați și voi tuturor celor dragi.

Horoscop 23 decembrie 2025 – FECIOARĂ

Poate vin niște bani în plus și o să vă luați și voi o zi, două de respiro, să plecați pe undeva, că v-a ajuns atâta muncă. Poate se anunță un musafir de la drum și o să vă faceți programul în funcție de el și de câte zile o să stea pe la voi.

Horoscop 23 decembrie 2025 – BALANȚĂ

Se poate să vă scoată la o discuție de principiu, pe marginea unei afaceri, o persoană care și-a pus toată încrederea în voi să faceți treaba ca lumea. S-ar putea să aflați unde și cu cine o să fiți de Revelion și cine nu mai poate veni. Vor fi niște schimbări.

Horoscop 23 decembrie 2025 – SCORPION

Poate depuneți un ultim efort să salvați o situație, ca să vă luați banii și să semnați în continuare pentru prelungirea unui contract, dacă lucrurile au mers bine. Poate vă invită cineva la schi, după Crăciun, și vă luați două-trei zile ca să vă bucurați de sporturile de iarnă.

Horoscop 23 decembrie 2025 – SĂGETĂTOR

E posibil să întâlniți pe cineva care să se asorteze cu felul vostru de a fi și să fiți receptivi la semnale: vi se potrivește sau nu vi se potrivește persoana. Lumea vă tot invită și mai aproape, și mai departe și trebuie văzut unde vă e mai bine să vă duceți de sărbători.

