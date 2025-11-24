Horațiu Potra, întrebat de ce și-a ținut banii în seif. Răspunsul ironic dat de liderul mercenarilor din Congo

Stiri Justitie
24-11-2025 | 18:24
×
Codul embed a fost copiat

Horațiu Potra a fost dus sub escortă la Parchetul General pentru a da explicații legate de acuzații de evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit unor surse, fostul șef al mercenarilor din Congo nu ar fi dat nicio declarație.

autor
Ovidiu Oanță

Înainte de a intra în biroul procurorilor, corespondentul PRO TV l-a întrebat pe Horațiu Potra: „Nu ați avut încredere în sistemul bancar, de aceea ați ținut banii în seifuri?”

Replica liderului mercenarilor din Congo a fost: „În ce bancă, domnule, dacă au închis conturile...”

Aproape o oră și jumătate a petrecut Horațiu Potra în biroul procurorilor, care îl cercetează și pentru acuzații de evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave, dar și spălare de bani. Ce a discutat Horațiu Potra cu procurorii anchetatori rămâne deocamdată un mare mister.

Oficial, el nu a dat nicio declarație, iar avocata care l-a asistat susține că a fost strict confidențial ce a făcut și mai ales, ce a discutat fostul membru al Legiunii Străine cu cei care, iată, îl anchetează în acest al doilea dosar.

Citește și
nicusor dan strategia nationala de aparare a tarii
Nicușor Dan spune că românii vor afla ”în cel mai scurt timp posibil” ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din 2024

Horațiu Potra a fost trimis în judecată pentru acuzații de tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale. Însă trebuie să dea socoteală și pentru aceste acuzații legate de sumele uriașe de bani ce au fost descoperite, mai ales la perchezițiile făcute acasă, la Mediaș, acolo unde anchetatori au pus mâna și pe aproape 29kg de lingouri de aur. Sunt toate puse sub sechestru până la finalizare a anchetei.

Însă, cel puțin deocamdată, trebuie să ne aducem aminte că Horațiu Potra spusese, prin vocea avocaților săi, înainte de a fi extrădat din Emiratele Rabe Unite, că, odată ce va ajunge în țară, va sta la dispoziția autorităților judiciare și este gata să colaboreze cu procurorii pentru a lămuri toate implicațiile sale în aceste fapte pe care Ministerul Public le anchetează.

Sursa: Pro TV

Etichete: bani, mercenari, horatiu potra,

Dată publicare: 24-11-2025 18:24

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Citește și...
Avocata lui Horațiu Potra spune că ce a discutat fostul mercenar cu anchetatorii este strict confidențial
Stiri Justitie
Avocata lui Horațiu Potra spune că ce a discutat fostul mercenar cu anchetatorii este strict confidențial

Horaţiu Potra a fost adus sub escortă la sediul Parchetului General, luni, pentru a fi audiat de procurori într-un dosar în care este acuzat de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în legătură cu banii câştigaţi în Congo.

Nicușor Dan spune că românii vor afla ”în cel mai scurt timp posibil” ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din 2024
Stiri Politice
Nicușor Dan spune că românii vor afla ”în cel mai scurt timp posibil” ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din 2024

Președintele Nicușor Dan afirmă că a felicitat ministerele Justiției și cel de Interne pentru aducerea în țară a mercenarului Horațiu Potra, pentru confirmarea mandatului de arestare emis în lipsă pe numele lui, încă din februarie.

Mercenarul Horaţiu Potra, fiul și nepotul său, arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia poate fi atacată
Stiri Justitie
Mercenarul Horaţiu Potra, fiul și nepotul său, arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia poate fi atacată

Mercenarul Horaţiu Potra, adus în ţară din Dubai în cursul zilei de joi, a fost dus, vineri, la sediul Curţi de Apel Bucureşti în cadrul procedurilor judiciare. Ulterior, a fost reținut pentru 30 de zile.

Recomandări
Magistrații cer să fie tratați la fel ca ceilalți „speciali”. Cum se calculează pensiile din Armată, Poliție și din Servicii
Stiri actuale
Magistrații cer să fie tratați la fel ca ceilalți „speciali”. Cum se calculează pensiile din Armată, Poliție și din Servicii

În negocierile recente cu guvernanții, magistrații au cerut ca pensiile lor să fie calculate la fel ca în cazul celorlalți „speciali”. Acum, noua lege a pensiilor speciale așteaptă avizul CSM.

Kremlinul a descris într-un singur cuvânt planul de pace propus de Europa pentru Ucraina și l-a refuzat. Ce acceptă rușii
Stiri externe
Kremlinul a descris într-un singur cuvânt planul de pace propus de Europa pentru Ucraina și l-a refuzat. Ce acceptă rușii

Contrapropunerea europeană la planul de pace în 28 de puncte al SUA pentru Ucraina este „total neconstructivă și nu funcționează” pentru Moscova, a anunțat, luni, consilierul pentru politică externă al Kremlinului.

Oana Gheorghiu: 83 de companii de stat acumulează pierderi istorice de 14 miliarde lei. Guvernul pregătește un registru unic
Stiri Politice
Oana Gheorghiu: 83 de companii de stat acumulează pierderi istorice de 14 miliarde lei. Guvernul pregătește un registru unic

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, luni, că în acest moment avem 1.502 companii de stat în România, iar dintre cele de la nivel central, 83 de companii concentrează cele mai mari pierderi, istorice, care se ridică la aproximativ 14 miliarde de lei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
24 Noiembrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 24 Noiembrie 2025

47:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Noiembrie 2025

01:45:12

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28