Horațiu Potra, întrebat de ce și-a ținut banii în seif. Răspunsul ironic dat de liderul mercenarilor din Congo

Horațiu Potra a fost dus sub escortă la Parchetul General pentru a da explicații legate de acuzații de evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit unor surse, fostul șef al mercenarilor din Congo nu ar fi dat nicio declarație.

Înainte de a intra în biroul procurorilor, corespondentul PRO TV l-a întrebat pe Horațiu Potra: „Nu ați avut încredere în sistemul bancar, de aceea ați ținut banii în seifuri?”

Replica liderului mercenarilor din Congo a fost: „În ce bancă, domnule, dacă au închis conturile...”

Aproape o oră și jumătate a petrecut Horațiu Potra în biroul procurorilor, care îl cercetează și pentru acuzații de evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave, dar și spălare de bani. Ce a discutat Horațiu Potra cu procurorii anchetatori rămâne deocamdată un mare mister.

Oficial, el nu a dat nicio declarație, iar avocata care l-a asistat susține că a fost strict confidențial ce a făcut și mai ales, ce a discutat fostul membru al Legiunii Străine cu cei care, iată, îl anchetează în acest al doilea dosar.

Horațiu Potra a fost trimis în judecată pentru acuzații de tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale. Însă trebuie să dea socoteală și pentru aceste acuzații legate de sumele uriașe de bani ce au fost descoperite, mai ales la perchezițiile făcute acasă, la Mediaș, acolo unde anchetatori au pus mâna și pe aproape 29kg de lingouri de aur. Sunt toate puse sub sechestru până la finalizare a anchetei.

Însă, cel puțin deocamdată, trebuie să ne aducem aminte că Horațiu Potra spusese, prin vocea avocaților săi, înainte de a fi extrădat din Emiratele Rabe Unite, că, odată ce va ajunge în țară, va sta la dispoziția autorităților judiciare și este gata să colaboreze cu procurorii pentru a lămuri toate implicațiile sale în aceste fapte pe care Ministerul Public le anchetează.

