Horațiu Potra a fost adus la Parchetul General pentru audieri în dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani

Stiri actuale
24-11-2025 | 11:34
Horațiu Potra a fost adus la Parchetul General pentru audieri
Inquam Photos / Mălina Norocea

Horaţiu Potra a fost adus sub escortă la sediul Parchetului General, luni, pentru a fi audiat de procurori într-un dosar în care este acuzat de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în legătură cu banii câştigaţi în Congo.

autor
Mihaela Ivăncică

În luna iulie, Parchetul General a pus sechestru pe averea lui Horaţiu Potra, respectiv pe suma de 26 milioane lei, 28 kilograme de aur, 12 imobile din Bucureşti şi Sibiu, într-un dosar în care Potra, care a luptat în Congo, este acuzat de evaziune fiscală, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălarea banilor.

Concret, procurorii susţin că Horaţiu Potra a obţinut, în perioada iunie 2023 - noiembrie 2024, venituri consistente de 72 milioane lei din prestarea pe teritoriul Republicii Democrate Congo a unor servicii de management al securităţii, el controlând firma SC GPH Legion Africa Role SRL. Banii obţinuţi în Congo au transferaţi, printr-o serie de circuite comerciale şi financiare fictive, în conturile personale sau ale unor entităţi juridice înregistrate în Emiratele Arabe Unite.

În acelaşi dosar au fost puşi sub acuzare trei colaboratori care l-au ajutat pe Potra să transfere banii în Emiratele Arabe Unite, fără să plătească taxe statului român: Silli Rodolphe Paul Antoine - cetăţean francez, prin firma Rodho Strategy LLC din Emiratele Arabe Unite; Daniel - Simion Potra - firma GPH La Role Ltd; Dionisie Moldovan - reprezentant al companiilor Standovla Invest LLC şi Ralf Golf Role Services F.Z.C.O. (ambele înmatriculate în Emiratele Arabe Unite).

Horaţiu Potra, fiul său, Dorian Potra, precum şi nepotul, Alexandru Potra, au fost aduşi joi seară cu o cursă aeriană din Dubai, fiind băgaţi în arest.

Citește și
Potra la CAB
Mercenarul Horaţiu Potra, fiul și nepotul său, arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia poate fi atacată
ASF explică rețeta pentru un RCA mai ieftin: „O scădere a daunelor ar trebui să reducă și primele”

Sursa: Agerpres

Etichete: parchetul general, horatiu potra,

Dată publicare: 24-11-2025 11:17

Articol recomandat de sport.ro
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Citește și...
Nicușor Dan spune că românii vor afla ”în cel mai scurt timp posibil” ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din 2024
Stiri Politice
Nicușor Dan spune că românii vor afla ”în cel mai scurt timp posibil” ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din 2024

Președintele Nicușor Dan afirmă că a felicitat ministerele Justiției și cel de Interne pentru aducerea în țară a mercenarului Horațiu Potra, pentru confirmarea mandatului de arestare emis în lipsă pe numele lui, încă din februarie.

Mercenarul Horaţiu Potra, fiul și nepotul său, arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia poate fi atacată
Stiri Justitie
Mercenarul Horaţiu Potra, fiul și nepotul său, arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia poate fi atacată

Mercenarul Horaţiu Potra, adus în ţară din Dubai în cursul zilei de joi, a fost dus, vineri, la sediul Curţi de Apel Bucureşti în cadrul procedurilor judiciare. Ulterior, a fost reținut pentru 30 de zile.

Rușii au recunoscut că au încercat să îl salveze pe Horațiu Potra, înainte de a fi extrădat. Pe cine a trimis Moscova
Stiri Justitie
Rușii au recunoscut că au încercat să îl salveze pe Horațiu Potra, înainte de a fi extrădat. Pe cine a trimis Moscova

Horațiu Potra a fost adus, joi, în țară, sub escortă împreună cu fiul și nepotul său. În septembrie, cei trei au fost trimiși în judecată alături de Călin Georgescu și alți 18 inculpați, pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Ministrul Justiției, după aducerea lui Horațiu Potra în țară: „Nu a venit voluntar, ci sub mandat de arestare”
Stiri Justitie
Ministrul Justiției, după aducerea lui Horațiu Potra în țară: „Nu a venit voluntar, ci sub mandat de arestare”

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, afirmă că Horaţiu Potra a fost adus în România ca urmare a demersurilor statului român privind extrădarea acestuia şi a celorlalţi doi urmăriţi şi nu pentru că Potra şi-ar fi exprimat dorinţa de a reveni în România.

Prima reacție a lui Horațiu Potra după ce a fost adus în țară. Lista acuzațiilor grave care i se aduc mercenarului. FOTO
Stiri Justitie
Prima reacție a lui Horațiu Potra după ce a fost adus în țară. Lista acuzațiilor grave care i se aduc mercenarului. FOTO

Horațiu Potra a fost adus în țară, sub escortă, împreună cu fiul și nepotul său. Cei trei au fost trimiși în judecată, în septembrie, alături de Călin Georgescu și alți 18 inculpați, pentru tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale.

Recomandări
Alertă în nordul Dobrogei: Armata a ridicat avioanele F-16 după noi atacuri aeriene ale Rusiei în apropierea graniței
Stiri externe
Alertă în nordul Dobrogei: Armata a ridicat avioanele F-16 după noi atacuri aeriene ale Rusiei în apropierea graniței

Federația Rusă a reluat atacurile aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, în proximitatea graniței cu România, declanșând o reacție rapidă a forțelor NATO și a Armatei Române.

SUA și Ucraina anunță că au elaborat un plan de pace „actualizat”. Discuții „extrem de productive” la Geneva
Stiri externe
SUA și Ucraina anunță că au elaborat un plan de pace „actualizat”. Discuții „extrem de productive” la Geneva

SUA și Ucraina anunță un „plan de pace actualizat” pentru încheierea războiului cu Rusia, revizuit față de proiectul inițial al administrației Trump, considerat prea favorabil Moscovei.

 

Distrigaz a oprit alimentarea cu gaz pentru 128 de clienți din București, în urma unui incident la instalație
Stiri actuale
Distrigaz a oprit alimentarea cu gaz pentru 128 de clienți din București, în urma unui incident la instalație

128 de consumatori din Sectorul 5 din București au rămas fără gaze după un incident la instalaţia care alimentează imobilul, anunţă Distrigaz Sud.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 24 Noiembrie 2025

03:24:47

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 24 Noiembrie 2025

15:33

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28